單身太久＋生活壓力大年輕人隱居終南山　只有這種人能堅持下去

▲終南山自古是著名隱居修行之地，住山隱修者過著簡單、樸素的農耕生活，此圖非當事人。（圖／中新網）



大陸中心／綜合報導

藉由著媒體的渲染，小說故事情節《神鵰俠侶》楊過與小龍女的薰陶，《倚天屠龍記》經典名句「終南山後，活死人墓，神鵰俠侶，絕跡江湖」，讓這個與世隔絕的終南山打響了名號。因此，一部分無法適應社會的年輕人，就會認為終南山是「自己的避世天堂」；但有些年輕人上了山，覺得沒那麼稀奇了又下山了，除了真正來修行的人，就只有這種「第三類人」能夠堅定地留下。

據騰訊《谷雨實驗室》「袁琳」撰文，上終南山的人有三類，一類是真正來修行的，「他們根本不聊神啊鬼的，都很和善，低調能吃苦，他們是有信仰的人」；另一類就是來騙錢的；「第三類人」是想來避世，覺得生活不順、感情挫折，「男女都有，覺得在俗世待不了」，而這一類的人大多都屬年輕人。

文中表示，當地人能夠輕鬆辨別出哪些人是「第三類人」，「他們背個包，或拉個箱，戴個道士帽子，走路目不斜視，跟他說話也不搭理你，好像魔怔（著魔）了，一副鼻子撞到電線桿，他們都不會回頭的那種感覺。」

然而，1992年出生的天一（化名）就是「第三類人」，22歲那年，起初家裡幫他介紹了一位女孩子，兩人打算結婚，婚後就回家開個超市；家人也都幫他把生意張羅好、車也買了，直到快結婚時，女方突然向天一家索取「15萬元（人民幣）的禮金」；對此天一說，「我家是能拿出錢，但我一生都不會走這條路了（結婚）」。

隨後，天一說自己做了個夢，夢見了終南山，醒了之後上網查詢，還真的查到了個終南山「隱居聖地」；當下他直接拿了個車錢，什麼也沒帶，連夜從家裡逃走；至於在山裡要吃什麼、住哪裡，他從沒想過，一心只在意著，「我要找個與世隔絕的山洞，徹底逃脫社會和人群，自己過一輩子。」

▼終南山是許多人蜂擁而至的「隱居聖地」。（圖／CFP）



四年前的天一，內向寡言、總是一副很煩惱的樣子；現在他覺得住山修行是自己人生的出路，他覺得「如果沒有走上這條路，自己可能早就死了」，「來到山上後，自己身處塵世的不適感消失了，抑鬱也不治而癒」。

天一質疑，難道「人一輩子只能一味追求結婚生子這些事情嗎？」四年來，天一一次也沒回家，家裡總是勸他回去，每個月還按時供給天一2千塊人民幣的生活費；去年，天一母親病重，他也是沒下山，覺得自己「跟家人已經沒有什麼感情」，要與塵世一刀兩斷。

對於生活費一直依賴家裡支援嗎，天一回答，「我打算明年出家」，出家後可以維持現有的簡單生活，也會有一些居士的供養收入，決定要在這山裡度過餘生。

對此，修行人莫臣解釋，現在是一個快節奏社會，生活壓力比較大，有些人如果超過了自己的心理、生裡的底線，就可能需要一個環境緩衝一下、反思一下，「這樣，他們不至於在壓力過大的情形下，做出一些過激的行為」。最後，他也沉重地說，「進山是逃避，但至少，還能活下去。」