台獨不承認九二共識　人民日報：承認後反中說詞不攻自破

▲韓國瑜。（圖／記者范綱儀攝）

大陸中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜近日表示，「九二共識是兩岸關係的定海神針，拋棄這原則將會有不可預測的變數。」人民日報海外版日月談16日發文章指出，「島內九合一選舉，國民黨籍的韓國瑜高呼堅持『九二共識』，直批『台獨比梅毒還可怕』，在綠色大本營高雄市高票當選，並帶動全台選情。這說明越來越多的台灣民眾開始體認到『九二共識確實是定海神針』。」

文章說，「國民黨新當選的縣市長，幾乎都表態認同『九二共識』，說明他們也深切明白，民意要求他們實事求是，回歸最樸素的真相，遠離雲山霧罩的政治口水，為民謀福才是最大的正事」；「而兩岸堅持『九二共識』，是理所當然，也是勢所必然。兩岸互相視對方為一家人，而後才有家和萬事興。」

「實際上，歷史早已一再證明『九二共識』對兩岸關係的重要性。」文章提到，兩岸兩會1992年達成『九二共識』，翌年『汪辜會談』成功舉行。其後李登輝拋出『兩國論』，兩岸關係急轉直下，兩會協商中斷」；連戰在2005年以「九二共識」為前提展開破冰之旅，「國共實現跨越60年的握手；兩岸兩會2008年實現了中斷9年之後的復談，此後7年間，兩岸簽署23項協議；兩岸領導人2015年實現歷史性會面。兩岸關係每一次進展，都離不開『九二共識』這個『通關密鑰』，而台灣當局每一次拒絕『九二共識』，都讓台海橫生波瀾。」

文章認為，拿「台獨」當飯碗的人，無論如何也不願承認「九二共識」，是由於一旦承認就意味著他們那套「台獨」理論和「反中」說詞不攻自破。他們為了證明「我沒錯」，也出於「我還能渾水摸魚」的僥倖心理，民進黨將兩岸辛苦累積的成果棄之不顧，讓兩岸關係重陷動盪。

▲習近平、蔡英文。（組合圖／路透、ETtoday資料照）

「事物發展總是呈波浪形前進、螺旋式上升」。文章分析，「國民黨執政的8年，兩岸關係快速發展，但部分島內民眾卻開始被民進黨的政治語言所惑而心生疑慮。而民進黨執政僅兩年多，島內民眾就迅速看穿了謊言，重新認識到『兩岸關係好，台灣才會好』，也認識到『九二共識』的必不可缺。」

文章認為，「在維護國家主權和領土完整這一原則問題上，大陸的意志堅如磐石，態度始終如一，若沒有了『九二共識』，兩岸關係就會地動山搖，和平之舟就有傾覆的風險」。