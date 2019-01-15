南華大學「視覺創客產房」揭牌　培育藝術設計領域人才

▲▼ 南華大學「視覺創客產房計畫」， 15日舉辦揭牌儀式，將有助培育藝術及設計人才。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

南華大學視覺藝術與設計學系透過「跨域與創意」設計教育，以「手繪與數位」為訓練主軸，深化社會關懷、環境生態等議題，並藉由「做中學」的實踐哲學，融合理論與實務，激發學生的學習與創作熱情，在學校特色系所計畫經費挹注之下，更推動「視覺創客產房計畫」， 15日舉辦揭牌儀式，更與雲林科技大學創意工場製作中心簽署產學合作，以期未來資源共享，攜手培育藝術設計人才。

南華大學校長林聰明表示，視設系近年來在葉宗和主任帶領下，課程配合時代與產業發展趨勢，著重實務操作與創意思維的培養，傳承傳統中西方藝術精髓，並且導入數位科技媒體作為傳達工具之訓練，提升學生的設計層次與美感。該系將藝術融合「創新設計」，從既有的傳統產業轉型為創意產業，進而發展出產業的創新加值，107學年度來招生各管道皆為滿招，註冊率高達100%。

視設系葉宗和主任指出，面對產業的快速發展，藝術與設計人才需求層面除了需整合設計創新與設計加值之發展方針，更亟需不同媒材的介入與轉型，達到以設計來關懷生活與社會問題之目標。視覺創客產房之成立，不僅可藉由「跨領域」的產學合作，建構產品雛型開發與設計、文化產業商品開發、傳統商品轉型、設計技術研發等，其衍生之設計服務業務，可提供學生一個實習或工讀的環境。

「視覺創客產房」建置6500K、4000K及3000K三種不同色溫的燈光，讓學生瞭解創作時及展示時運用不同色溫的燈光的功能及效果，現場並設置色彩辯色分析系統訓練學生的色彩敏銳度，另設有結合相機拍攝與軟式打樣(螢幕)的「數位典藏色彩管理系統」，教導學生以九宮格測光法，讓數位典藏的色彩更加精確。該系希望藉由視覺創客產房為基地，串接「藝術與設計研究」、「設計專利智庫建置」、「數位典藏設計加值」、「文創競賽創業平台」、「在地連結產學合作」、「精英培訓實習基地」等六大發展主軸，試圖建置「境教共生」的特色系館，營造「自信」的學習氛圍，厚植學生專業力、跨域力與就業力，強調「做中學」的實踐哲學，落實「設計加值、數位創生」的終極教育目標，強化業界經驗與職前訓練，並翻轉與創新教學方法，彰顯「創客」的實踐價值，並建構系所優質之品牌形象。