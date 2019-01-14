賣跛腳馬？　「馬術天后」葉繡華喊冤：我是馬術教練不是獸醫

▲「馬術天后」葉繡華因仲介購買馬匹被控詐欺獲得不起訴。（示意圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

41歲「馬術天后」葉繡華在2014年仲介林姓男子購買訓練用馬匹，林男不滿花3萬歐元（約台幣105萬餘元）的馬匹，騎了1年半就因右腳跛行無法訓練，質疑葉繡華隱瞞馬況、提告詐欺，葉繡華喊冤「我是馬術教練不是獸醫」，檢方以當初她有向友人確認過馬況都沒問題，且馬匹是在騎了1年半才有狀況，最後予以不起訴處分。

葉繡華在2005年及2014年亞洲盃和亞運分獲銀牌和銅牌；林姓男子指控，葉繡華是他的馬術教練，在2014年10月間他透過葉繡華介紹，從歐洲買入要價3萬歐元馬匹作為訓練用，未料，馬匹抵台後騎了約1年半，發現右腳跛行無法訓練，經獸醫診斷「13歲母馬的右腳肢關節，很久以前即有跛腳及嚴重之腫瘤」，他認為葉繡華隱瞞馬匹早已受傷，因此對她告詐欺。

▲檢方以葉繡華沒有隱瞞馬匹情況予以不起訴。（圖／資料照片）

葉繡華則反駁說，她是透過張姓友人代為在歐洲尋找馬匹，友人曾傳送騎乘馬匹的影片，她也有轉給林姓學員看過，「我是馬術教練不是獸醫」，只能透過影片及馬匹血統，確認馬匹個性是否穩定、是否適合學生騎乘，當時她都有向友人確認馬匹狀況沒問題，且馬匹送抵馬場也沒有跛腳或不正常之處。

桃園檢方認為，馬匹抵台時間為2014年12月，獸醫診斷時間在2015年4月，中間相隔近1年半，所謂的「很久以前」，無法認定是多久以前，再者，林男是在看過影片就自由決定是否購買，葉女也有向友人確認過馬匹狀況，且馬匹抵台後若已有跛行狀況，林男何以騎乘該馬匹訓練超過百次。檢方以無法僅以購買後1年半的診斷，就認定葉女有隱瞞馬匹狀況，偵結予以不起訴