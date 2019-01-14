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美媒：你買「中國製造」的錢　最終都還是回到了美企

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▲▼美軍武設備相當仰賴中國製造。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國製造的商品反而能幫助美國企業。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

舊金山聯邦儲備銀行近日發布對美國人的消費分析，「平均來說，約有56%你所買的『中國製造』最終都流向了自己國家企業及員工的口袋。」對此，《環球時報》也指出，中國的低價商品，反而還能幫助美國企業支付更多的員工薪水、水電費、房租、保險等費用。

根據The Journal Gazatte指出，「中國製造」大多是商品在中國完成組裝，但零件、營銷、配送等都可能來自任何地方，而這個「任何地方」通常是指美國；中國是美國最大的貿易夥伴，一定程度上，美企想從中國進口商品是因為來自該國的產品成本更低，能使美企獲得更多利潤，這意味著美國顧客的更多開銷其實都是流進了這些美企，接著間接進入到了該企業員工的口袋。

報導指出，在美國消費市場中，進口商品和服務的占比要低於美國的想像；舊金山聯邦儲蓄銀行與亞利桑那大學的經濟學者們共同指出，「在每個我們所花的100美元中，都只有10.7美元流向了海外；截至2017年，這個數字在15年間都沒有改變過。」

同時，美國人眼中的許多「美國製造」也都使用著外國零件，報導說，外國夥伴仍是許多美企供給鏈的關鍵；美國人在躺椅、平板電腦等耐用品的支出中，有23.3%流向海外；另分析指出，美國消費者正把三分之二的開銷用於寵物美容、房租、投資建議等，其中也只有6.2%流向海外。

最後，報導指出，儘管美國進口了約11%的國外商品、面臨中國經濟體的強大崛起，100美元中只有10.7%流出國外的比例在15年間也從沒變過；《環球時報》也說，反而低價的中國商品使得美國企業能夠多支付員工薪資、房租、保險、水電器等費用；高報酬的設計、研發等職位人員也通常都被保留在美國本土，「我們常聽到美國工廠崗位消失，那是因為自動化和其他科技進步使美國工廠雇用工人變少的。」

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