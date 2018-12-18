特斯拉上海建「超級工廠」　研發、製造、銷售一條龍　

▲特斯拉於上海臨港的超級工廠(Gigafactory 3)正加速建造中。（示意圖／路透）

大陸中心／綜合報導

特斯拉的超級工廠(Gigafactory 3)位在上海川沙與奉賢兩區交界處的臨港，集研發、製造、銷售等功能於一身，預計建成後將能提供每年50萬輛純電動車產能。日前上海市人民政府官網稱，該項目基本上已完成土地整平作業，即將開工建設。

綜合陸媒報導，特斯拉在今年7月10日宣布在上海建廠，10月取得土地，上海市人民政府在2個月後便宣稱，預計明年下半年就能部分投產，如果事情順利，特斯拉在大陸的國產化時間會比規劃提前一年達成。

對於特斯拉而言，中國作為僅次於美國的第二大市場，每年進口到中國的汽車還需要繳納15%關稅，甚至一度高達40%，金額驚人，這次在上海設廠並集研發、製造、銷售於一身，能讓成本大幅降低，並提高特斯拉在中國的競爭力。

據報導，該項目總投資高達人民幣500億元（約新台幣2200億元），第一期投資人民幣160億元（約新台幣715億元），初期將先建成組裝產現，盡快實現特斯拉「國產」。

▲特斯拉執行長馬斯克。（圖／路透）

報導指出，特斯拉於10月17日以每平方公尺人民幣1125元（新台幣5024元）的單價買下上海臨港的一塊國有建設用地。特斯拉是開放新能源汽車外資股比限制後，第一家外商獨資的汽車工廠，反映了大陸開放市場的程度。

上海環境熱線官網的一份環評公示透露，特斯拉超集工廠一期將率先投產Model 3和Model Y兩款車型，目標年產25萬輛純電動整車。