小黃「油門當剎車」！猛撞5台機車　爆飛對向車道再撞賓士

▲小黃司機誤把油門當剎車，一連爆撞5台機車和1台賓士。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

地方中心／高雄報導

左營區11日上午8時許，發生一起車禍意外，事發當時，計程車駕駛林男開著車到華夏路口時，因為誤踩油門而爆衝，當場和5輛停紅燈的機車發生碰撞，接著又撞上另台黑色賓士，而賓士又因撞擊力道過猛，撞上一旁的路燈，現場總計共釀成6人受傷。另外，強大的撞擊力道讓現場滿目瘡痍，所幸傷者皆無生命危險。

警方調查，駕駛計程車的林男行經重愛路時，誤把油門當成剎車踩，整台車子直接向前爆衝，一連撞倒了5台等紅燈的機車，而計程車失控爆衝後，又衝到對向車道，撞上另台黑色賓士，而巨大的撞擊力道讓賓士車又往前撞上路燈，不僅車門因此凹陷，就連引擎蓋都當場掀起。

林男向警方表示，當時從重愛路東向西方向行駛到華夏路口時，本來打算煞車停等紅燈卻誤踩油門，才會撞上5輛停等紅燈的機車後，再衝撞黑色賓士。另外，受傷的6人分別在手、腳、頭部、臉部都有挫傷，所幸送醫後均無大礙，而詳細車禍肇責正由警方釐清當中。

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