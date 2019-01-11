黑心加油站竟「灌了80%的水」！　加完油秒拋錨車主超崩潰...

▲近日傳出多位駕駛在加完油後拋錨 。（圖／翻攝自GOOGLE MAP）

國際新聞／綜合報導

澳洲昆士蘭南部的一家加德士（Caltex）加油站日前被爆出在汽油裡「灌水」，不少駕駛在加完油後車子馬上拋錨，後來發現油箱內的水含量竟高達80%，憤怒的駕駛紛紛向業者反應。目前加德士已停用有問題的加油汞，也正在展開調查。

據《每日郵報》報導，日前陸續有駕駛在加完油後出現車子拋錨現象，一名駕駛在上周加滿了E10汽油，沒想到離開加油站沒多久汽車就拋錨了，她趕緊前往附近的修車行。經檢查後發現，車內油箱裡只有20%是汽油，其餘全是水！她氣憤表示，「能不生氣嗎？信任這間加油站沒想到害車拋錨得請假一天。」

另有一名受害駕駛上周也在加油後車輛故障，他將此事公開PO在Facebook中提醒大家，「任何在此處加油的人都要非常小心，機械師發現我的燃料中有80 %是水，只有20 %的氣油。」網友看完紛紛回應，「妳不是唯一一個」、「我媽上禮拜五去那邊加完油也拋錨，被困在路邊」、「太黑心了…」。

▲汽油被灌水。（圖／翻攝自Facebook／Toowoomba Community Notice Board討論網站）



目前加德士正在與上周「被坑」的客人討論解決方案，將退還給他們所支付的汽油費用並賠償汽車的修理費用。對此，加德士也坦承，「油箱中確實檢測到了少量水」，同時表示，「E10中有水存在的情況是不正常的，以前也從來沒有發生過這種問題。」

此事件還正在調查中，該加油站的E10泵也已經關閉。E10是一種由10%乙醇和90%的無鉛汽油混合而成，是一種環保節能的「綠色」汽車燃料。