命案清理師／骨肉分離十餘年！離婚男孤獨死　身旁只有一疊女兒照片

▲擔任命案現場清理師，盧致宏遇過不少現實或惡劣的人，但也遇過溫暖的人事物。

圖文／鏡週刊

職業是命案現場清理師的盧致宏，踏進的每個空間，不久前都有生命消逝。祂可能是一個有囤積症的老奶奶，雜物堆砌阻隔了她漸弱的最後求救吶喊聲；也可能是一個懷抱著淘金夢的外籍移工，癱臥在狹小宿舍裡的單人木板床上，離家時那句再見是他這輩子無法完成的約定；或是一個無親無戚的計程車司機，被債務逼到無路可走，躲在租賃處浴室裡，一旁的盆子裡碳已成燼。

「我看到的就是社會最底層、最現實的事。」34歲的盧致宏的表情淡然，很多時候他看見的還有人性的醜惡，「現場找到1,000元，我交給委託人，他們兄弟為了這1,000元大打出手。」是看多了，也是無權插手。

但也不全然都那麼黑暗不堪，總有些事讓他想繼續在這行努力下去。例如一次清理一名獨居男子的住所，亡者跟妻子早已離婚，女兒跟著媽媽，父女十多年未見，直到警方通知她才知道父親已往生多日。

▼一名離婚獨居的男子身亡後，沒留下什麼值錢的遺物，唯一珍藏的是女兒從小到大的照片。（盧致宏提供）

「她告訴我：『我想一起進屋裡，想知道這十幾年來，他過著怎樣的生活？』」盧致宏回憶當時場景，開門後委託人看到父親的倒臥處形成了一個「人形血汙」驚呼出聲，「房子沒任何擺飾，只有幾個紙箱擺在沙發旁。」打開紙箱，裡面是整齊收藏的相冊。

「我站在門口看著她翻動相簿，從啼哭的嬰兒時期、七坐八爬、周會走，出遊、生日，還有小女孩第一天上學背書包站在校門口的模樣…。」他看著她翻過一頁又一頁，沉浸在回憶中，最後那張照片，定格在一家人用餐的畫面。

「她哭到顫抖，說：『這裡面都是我的照片，他沒有忘了我。爸，我好想你，你為什麼就這樣走了？』」那啜泣聲盤旋在盧致宏腦海，「案子雖然不是最複雜，卻讓我印象深刻。即使分開那麼久，父親藉著照片提醒女兒，我永遠忘不了妳。它讓我感受到了父親對女兒的愛、女兒對父親的思念。」

▲女孩看到照片哭到顫抖。示意圖。（圖／翻攝PEXELS）