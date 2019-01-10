命案清理師／遇靈異事件？記者直奔行天宮收驚　他卻連祖先都不拜

▲命案現場清理師工作辛苦，盧致宏不顧親友反對堅持要做，他常會把一些故事與心得寫在粉絲專頁。

圖文／鏡週刊

2年多前在眾人不看好的情況下，由年薪百萬元的禮儀師轉職到命案現場清理師，34歲的盧致宏名片上寫著「玥明特殊清潔」，沒掛職稱，他說：「我只是個掃地的。」在決定當送行者前，他為了賺學費到便利商店打工時，不時出現的奧客總讓他有種活人比死人難搞的感覺，「遇到一些地痞流氓，我看不慣，但每天都要服務他。」

工作內容危險又辛苦，他卻沒想過回頭當禮儀師，「那工作很多人在做了，不需要我，這塊總是要有人來做。」在殯葬業10年見慣死亡，無所謂畏懼，但特殊清潔遇上層出不窮的孤獨死案例，倒是讓他感觸很深。

採訪結束那天，我們直奔台北行天宮祭拜收驚。也許是錯覺、也許是心理壓力，也或許是真有其事，即使有穿著防護衣，始終覺得髮間飄出屍臭味，走路時也隱約嗅到鞋底飄出若有似無的詭異味道，於是拿著盧致宏給我們的清潔除臭藥劑瘋狂噴在身上每一處，甚至有想丟掉所有衣物與包包的衝動，而我們也確實這麼做了。

命案現場有多可怕？初級版環境髒亂，進階版的則有屍體殘留物，再加上蟑螂、蛆、蒼蠅四竄。其實不用看見血跡或屍水，光想到這房子不久前才有人往生，習俗上的忌諱、喪家的穢氣就會讓人心生不適，但身為命案現場清理師，盧致宏時不時就要出入這樣的場合。

▲盧致宏常處理孤獨死案例，環境通常是髒亂不已。（盧致宏提供）

問他怕不怕？有沒有遇過靈異事件？盧致宏淡淡回了一句：「子不語怪力亂神。」他說自己很鐵齒，不若殯葬從業的人都要拜地藏王菩薩與土地公，「我連祖先都沒拜，我就很反骨啊！」不死心追問真的沒遇過嗎？「我是來把後續的東西完成的，他們託夢給我也沒用啊！我又不能幫忙申冤。」語氣生硬、疏離，不是他鐵石心腸，而是沒這樣的強心臟，大概無法乘載那麼多的悲慘。

不若一般人藉著對談、來往知道對方的一生，盧致宏總是透過遺體殘留的痕跡，推敲著這人曾經怎樣活著，很多時候是孤獨地苟延殘喘，負債、失婚、重病，最後困死在四面牆裡。

也是看盡世間悲慘，才讓他無法不管，「應該要有人把這件事做好。」砸了大錢研發藥劑，抵押房子貸款、身上背債，問他還不完怎麼辦，他笑了笑，「真的混不下去就販賣藥劑，命案現場都清得掉，還有什麼清不掉的？」