影／記者平安夜報導公路「23噸生蠔現烤」　媽急call：家裡生蠔出事了　

大陸中心／綜合報導

大陸南友高速公路日前驚見23噸現烤生蠔，疑似因貨車輪胎溫度過高導致。大陸《中新社》記者翟李强接獲消息後馬上詢問當地消防部門並發出新聞稿，沒想到幾天後，記者媽媽打來告知，「家裡養的生蠔出事了」。

南友高速公路於2018年的平安夜（24日）發生一起火災，地點在廣西南寧往崇左方向136公里處。當時疑似貨車司機為了減速剎車，導致車輪溫度過高起火，造成車上總重達23噸的新鮮生蠔苗全都被烤熟，儘管隔了一段距離，還是能在空氣中聞到一股烤生蠔混著機油的味道。

廣西崇左市消防支隊消防員立刻出動2支槍對著火處進行滅火，同時對貨車油箱和整車生蠔噴水降溫。火勢雖在10分鐘後被迅速撲滅，但滿地早已是烤熟的生蠔，冒出的熱氣蘊含著香味。

▲貨車後輪因剎車過度起火。（圖／截自中新視頻）

根據《中新網》報導，該報社北海支社記者翟李强在第一時間接到消息，認為這則新聞的「有看頭」，趕緊連絡消防隊確認後並撰稿，再經編輯發布新聞，引起大量微信公眾號跟進。

報導指出，在報導傳開數天後，翟李强媽媽打電話給他，憂心沖沖地說，「家裡和別人合夥養的生蠔，前幾天才送出去一車，但出事了...」翟李强在和媽媽確定後，才知道原來之前報導「香氣逼人」的23噸現烤生蠔正是自己家的貨物。

據報導，儘管佳裡面對人民幣十幾萬的損失，翟李强父母沒有表現出難過的樣子，仍然和他說說笑笑。倒是記者同事知道後，整間辦公室變得「很嗨」。