男持「袁大頭」龍銀行騙　銀樓險成「冤大頭」

▲台南市警一分局德高派出所，查獲薛姓男子以假龍銀銀幣及袁世凱大頭圖樣之銀幣欲變賣行騙，警方起獲假銀幣證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警一分局德高派出所，1月8日上午11時30分許，接獲東區1家銀樓老闆來電報案稱，有男子持數枚假龍銀圓欲變賣行騙，因甫於前一日遭詐騙分子上門詐騙得逞，故報警請求處置，警方火速馳抵逮捕39歲薛姓詐欺現行犯，全案依詐欺罪嫌送辦。

經警方調查，涉案人薛姓男子自稱經濟困難，想變賣祖父留下的龍銀圓貼補家用，先於1月7日上午11時許，手持兩枚龍圓銀幣及8枚有袁世凱大頭圖樣之銀幣（市價1枚約2-3千元）至該銀樓變賣獲新台幣5400元得逞。

店家收購後經以鹽酸清洗後，與真龍銀圓比對，發現係偽造之膺品，正愁苦於被詐騙財物損失慘重之際，不料薛嫌竟食髓知味，8日又以電話告知商家尚有銀圓欲變賣，並再度持16枚膺品假龍銀圓上門，店家見機不可失，馬上報警並藉觀賞鑑定來拖延時間，市警一分局警方才得以及時趕到，順利逮人究辦。

一分局提醒商家們，年關將至，歹徒用款孔急，為避免有心人士藉機行詐，請銀樓、當鋪等業者應隨時留意、提高警覺，一旦發現行跡可疑情事，立即向警方尋求協助，同時應注意防搶案件之發生。