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宜蘭消防局獲贈自動心肺復甦機　提高偏鄉送醫存活機率

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▲▼9日蘇澳扶輪社捐贈給宜蘭消防局的自動心肺復甦機（LUCAS）、自動體外心臟電擊器（AED）等器材，將用於宜蘭偏鄉地區消防分隊，提高偏鄉病人送醫存活機率。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲9日蘇澳扶輪社捐贈給宜蘭消防局的自動心肺復甦機（LUCAS）、自動體外心臟電擊器（AED）等器材，將用於宜蘭偏鄉地區南澳消防分隊等，以提高偏鄉病人送醫存活機率。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭部分偏鄉地區距離醫院路程較長，以南澳送往最近急救醫院為例，不塞車也要半小時車程，而宜蘭消防局9日獲贈自動心肺復甦機（LUCAS）、自動體外心臟電擊器（AED）等器材，可在偏鄉送醫路途中，不間斷進行CPR按壓，提升患者到院前存活率。

宜蘭消防局表示，宜蘭偏鄉地區距離醫院路程較長，以南澳消防分隊來說，救護車由救護現場至醫院平均路程時間為33分鐘，大同鄉為40分鐘，路程相當遙遠，遇有到院前心肺功能停止患者，即時的AED電擊及長距離救護對救護人員體力及耐力均為一大考驗。

而9日蘇澳扶輪社捐贈的自動心肺復甦機（LUCAS）、自動體外心臟電擊器（AED）等器材，這批器材將用於宜蘭偏鄉地區消防分隊如南澳消防分隊等，以提高偏鄉病人存活機率。

▲▼9日蘇澳扶輪社捐贈給宜蘭消防局的自動心肺復甦機（LUCAS）、自動體外心臟電擊器（AED）等器材，將用於宜蘭偏鄉地區消防分隊，提高偏鄉病人送醫存活機率。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

消防局指出，LUCAS能協助後送偏遠地區到院前無生命徵象患者，或將患者後送至遠距離醫院，持續胸外按壓不中斷，改善CPR按壓品質，且設備體積小攜帶便利，方便置於救護車上及雙肩背負，適合大部份救護現場環境，按壓的驅動方式採電池動力，不分體重的病患均可使用，並可同時搭配使用電擊器。

消防局表示，心臟疾病（高血壓性疾病除外）佔宜蘭縣10大死因的第2位，而成人猝死最常見的原因就是心室顫動，若即時實施CPR則可維持其心臟及腦部血液灌流，但如果要將心室顫動轉變成正常的心律，就需要靠AED即時電擊並搭配高品質的心肺復甦術。

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關鍵字：自動心肺復甦機（LUCAS）,自動體外心臟電擊器（AED）

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