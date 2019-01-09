南紡購物中心氣球叢林童趣無限　動物造型氣球掀拍照熱潮

▲南紡購物中心於5樓夢想舞台構築「氣球遊藝思探索草地樂園」，邀請民眾來拍照探險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

色彩繽紛的氣球總是可以擄獲大小朋友的目光，南紡購物中心特邀請兩位氣球界的冠軍達人，於5樓夢想舞台構築「氣球遊藝思探索草地樂園」，邀請民眾來場免費的叢林探險，意想不到的生物將現身迷宮，現場更安排街頭藝人帶來魔幻氣球表演，開展期間已吸引大批民眾前來拍照探險。

台南再現拍照熱點，到1月13日南紡購物中心5樓夢想舞台展開「氣球遊藝思 探索草地樂園」活動，免費開放民眾入場體驗氣球樂園的魅力，氣球叢林的一草一木及生物皆由氣球大賽冠軍李承峰、吳東興等老師攜手設計打造，其中吸睛度爆表的莫過於高達四米的氣球長頸鹿，還有栩栩如生的恐龍、紅鶴及猴子，精緻細膩的氣球迷宮讓人彷彿置身熱帶叢林，除了童趣十足外，也適合網美、網帥前來打卡拍照。

探險之餘，南紡購物中心更邀請街頭藝人於五樓夢想舞台帶來氣球表演，1月12日的14時至15時30分，精通造型氣球、魔術、行動雕像、默劇、綜藝、角色扮演等多項類型表演的兔子先生，將帶來讓小朋友為之瘋狂的魔幻氣球秀、13日的14時至15時30分，擅長利用魔術結合造型氣球炒熱氣氛的柯男哥哥則將帶來一連串造型獨特的氣球表演。