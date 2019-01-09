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人妻3500賤賣「阿嬤級醃製罐」！他一看超不妙：裡面骨灰呢　網笑尬併軌

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▲▼人妻3500賤賣「阿嬤級醃製罐」！他一看超不妙：裡面骨灰呢　網笑尬併軌。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲有專業網友說，這骨灰罐能防震，要價5萬元。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

「該跟賣家說這是什麼嗎......。」一名女網友在社團裡看見賣全新二手品「醃漬罐」3500元，賣家還註解說「也不知道是什麼？」好奇的她便往下滑看圖片，結果瞬間傻了，哪來的醃製罐子，而是死掉後要躺的骨灰罐；她笑得轉PO其他社團，讓網友笑噴說「骨灰是不是被倒掉了！」

從女網友PO在臉書「爆廢公社」截圖照片可見，罐子一共有兩層，最內層是鐵製的長型狀，最外層則是乳白色的陶瓷的罐子；另外還有附上一個大蓋子，也是有內層鐵製與外層陶瓷所組成。

▲▼人妻3500賤賣「阿嬤級醃製罐」！他一看超不妙：裡面骨灰呢　網笑尬併軌。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲網友整個笑尬併軌。（圖／翻攝自爆廢公社）

賣家也在貼文上介紹這個罐子的用處，與商品使用狀況；她寫道，「這個我也不知道是什麼，應該是拿來醃東西的！我老公某年無聊去買這個，放了不知道幾年，沒用過！賣＄3500，價錢可在談。」完全不知道這個罐子是未來的家。

可愛賣家還似乎很想趕緊賣出去，連價錢都願意讓買家殺價。賣家天真可愛地替商品介紹，讓原PO整個笑壞了，但也讓她極為擔憂，不知道該不該跟賣家說明這個罐子的真實用途，「該跟他說這是什麼嗎......？」語氣極為苦惱。

▲▼骨灰,骨灰罈,骨灰罐。（示意圖／達志影像）

▲骨灰罐別亂賣呀。示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

網友紛紛留言笑說，「對啊，醃東西的，醃阿公的...」、「叫她留著以後一定用的到」、「裡面的粉，被她倒掉了吧......」、「要裝妳公公的奶粉，泡不開那種」、「煮佛跳牆很好用，或是拿來種花，這是不是在老鼠會買的？」、「聽說不少老人家拿來種花醃蘿蔔，死後拿來裝骨灰，一舉兩得」。

但有專業網友神解析說，「這個還有地震防摔破的功能」「慶X的產品...原價應該4～50000」、「便宜呀！收」、玉石的骨灰罈會潮濕積水，可以用這個，好更換，這應該沒幾萬」、「這最便宜也要10000，3500買到賺到」、「應該是5萬」、「這罐有加防潮內層，921以後很多會加那層，免得摔碎找不回來」。

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▼網友惡搞推薦可以拿來煮佛跳牆。（示意圖／達志影像）

▲▼人妻3500賤賣「阿嬤級醃製罐」！他一看超不妙：裡面骨灰呢　網笑尬併軌。（圖／翻攝自爆廢公社）

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