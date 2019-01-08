警銀聯手驚醒美夢　保住女子百萬錢財頻道謝

▲台南市警二分局長王森瑒，1月8日上午親自至中國信託商業銀行，頒發感謝狀予攔阻詐騙匯款成功之鄭姓理財專員。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

1名陳姓女子陷入詐騙集團溫柔陷井，欲到銀行貸款1百萬元，在行員關懷提問下，發現可疑報警到場協助查處，成功阻止這場詐騙案，台南市警二分局長王森瑒，1月8日上午親自至中國信託商業銀行，頒發感謝狀予攔阻匯款成功之鄭姓理財專員，給予高度肯定。

市警二分局長王森瑒說為有效成功攔阻民眾匯款受騙，經過中西區各家銀行及二分局員警共同努力之下，現建構完善的阻詐通報網機制，從目前攔阻成效觀察，本機制已發揮相當大的功效，同時向在場所有的行員致意說：「感謝有您們！共同來守護民眾的財產」。

警方說台南市1名陳姓女子於2018年11月利用網路交友軟體，認識自稱居住於美國洛杉磯的外藉男子，並互留時下最流行的網路通訊軟體LINE，經過多日的密集聯絡，陳女隨即陷入編織的愛河之中，對方眼見時機成熟，便以結緍為前提之下，向陳女提出金錢投資方案，惟需繳納一筆稅金始可投資，陳女聽從對方指示於2019年1月4日前往台南市中國信託商業銀行欲辦理貸款新台幣100萬元支付稅金，引起承辦鄭姓理財專員注意，即主動關懷提問並即時通報轄區派出所，與前來之警員表示這是詐騙集團利用人性對愛情憧憬進而詐騙金錢的一貫手法，經勸說後陳女始大夢初醒驚覺原來詐騙一場，對於保住的金錢，頻頻向銀行專員及派出所員警致感謝之意。

警方說詐騙集團現不分國籍，利用通訊交友APP平臺，如Line或FB等物色詐騙對象，以編織婚姻美夢，因生活考量、家人急難等問題，引誘民眾逐步走入設下的陷阱，致使被害人匯出鉅額金錢以致損失甚鉅，如民眾遇有類似情形可隨時撥打反詐騙專線165或報案110詢問，亦可親至當地派出所尋求現場提供協助服務。