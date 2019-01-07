男子留言自殺　玉井、新化警聯手成功救人

▲台南市警玉井及新化分局警方，聯手找到飲酒仰藥昏迷的陳男及時送醫挽回一命。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市玉井分局勤務指揮中心執勤員楊錦堂，1月7日清晨5時41分接獲江姓民眾110緊急報案，指1名住新化虎頭埤附近的陳姓男子傳訊要自殺，楊員迅速調通聯及比對資料，由玉井及新化分局警方聯手找到飲酒仰藥昏迷的陳民及時送醫挽回一命。

警方說當時報案人報案內容十分簡略，楊員立即撥打陳民手機卻關機，又無明確地址，尋人頓時如大海撈針，經多年經驗及智慧反應，迅速透過電信公司調閱通聯及以警政電腦資料交叉查證，並積極聯繫陳民住地新化分局派警到虎頭埤附近訪查家屬，幸找到陳民兒子，經轉述其父陳民租屋處，於清晨6時40分終於在國三高速公路橋下陳民租屋處，由警察與家屬破門而入，成功搶救已喝酒仰藥昏迷的陳民送醫。

報案人江民稱陳民乃貨運車司機，平時有貨運往來而熟識，7日清晨突然接獲陳民手機簡訊留言，內容為「感謝你這幾年的照顧，來世再報答你，鑰匙在車上」等遺言，驚覺陳民因債務問題要自殺，因而緊急報警求助，對玉井、新化員警聯手積極找人，迅速成功救援陳民送醫，報案人及家屬頻頻稱謝。

玉井分局長楊清垂表示警察工作除治安、交通兩大主軸外，為民服務更是警察親民便民的軟實力，人民有需要，一通電話警察服務就到。本案尋人難度高，對於警員楊錦堂處事認真，思慮周密積極聯手成功救人，特別指示從優獎勵。

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