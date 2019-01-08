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法巴人壽鼓勵生育率先大方加送42天有薪產假　陪產假也多1天

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▲▼法國巴黎人壽。（圖／記者李蕙璇攝）

▲法國巴黎人壽。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

法國巴黎保險今率先業界宣佈於2019年1月1日起，員工只要在職滿2年，女性員工有薪產假將由原有法定8星期延長至14星期，男性員工的陪產假也由5天增至6天，讓摯愛的家人得到更多支持與陪伴。

4年多前，法國巴黎人壽鼓勵員工投入企業公益活動，贈送「1天有薪公益假」之外，還可讓員工釋放好心情與轉換低落心情的「0.5天情緒假」，現在又考量台灣生育率低及更能調整生產育嬰的壓力，決定在勞資法規定的8週法定產假之外，再增加6週、42天的有薪產假，總計共14週、98天有薪產假，而男性員工的陪產假也從5天增為6天。

法國巴黎人壽總經理戴朝暉表示，目前台灣的法國員工約700多人，因為工作及生活須取得平衡是非常重要，因此努力提供員工無後顧之優的工作環境。提出該項優於現行勞基法的休假福利，除了讓媽媽們在身心得到更好的休養外，也能讓另一半投入更多時間一同照護新生兒，提升家庭關係的連結。

關於法國巴黎保險

法國巴黎保險為全球第一的信用保障保險公司，多是藉由儲蓄和保障型方案的保單商品，在台灣是以銀行為主要銷售業務通路，多推投資型保單。目前與近500家通路夥伴，包括金融機構、汽車產業、零售業、電信業、能源業、獨立金融顧問和代理等，提出合作商品。

保戶人數達1億，遍佈35個國家，以歐洲、亞洲、和拉丁美洲的市占率較高。全球員工人數超過1萬人，2017年全球總保費收入約297億歐元，以1歐元兌換35.3新台幣計算，折合為1兆484.1億元。

ET快訊
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關鍵字：法國巴黎人壽,有薪產假,14星期,陪產假,6天,公益假,情緒假

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