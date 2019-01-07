議員直播死豬放水流效應　桃市府官網設「非洲豬瘟防疫專區」

▲桃園市政府官網設置「非洲豬瘟防疫專區」。（圖／桃園市政府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

有感各界高度關注非洲豬瘟疫情，桃園市政府農業局自7日起，於市府動物保護處官網設置「非洲豬瘟防疫專區」，未來將持續即時公開個案處理狀況、檢驗結果及相關防疫資訊，維護市民知的權利。同時，市府也會加強與桃園機場合作，強化邊境預防措施，呼籲國人到大陸旅遊返台時，不要攜帶含有豬肉的各種產品入境。

市長鄭文燦表示，因應非洲豬瘟疫情，中央及地方政府皆有相應防疫機制，桃園市也已召開過多次防疫會議，遇個案都會掌握即時通報的原則，將各種可能的疫情資訊通報給中央的防疫中心，並同步進行非洲豬瘟病毒檢驗，在最短時間內確認是否感染。

▲議員詹江村臉書直播死豬放水流後，市府官網設「非洲豬瘟防疫專區」。（圖／詹江村臉書提供）



而在疫情資訊發布方面，行政院農委會和市府農業局都會透過發布新聞稿方式說明各項疫情資訊，市府農業局自即日起於市府動物保護處官網設置「非洲豬瘟防疫專區」。鄭文燦並呼籲，防疫工作人人有責，但疫情資訊應由市府統一發布，市府也會持續於官網防疫專區公開相關資訊，讓議員和市民朋友都可以即時了解，避免產生誤會或不必要的恐慌。

桃園市非洲豬瘟防疫最新資訊，可至桃園市政府動物保護處官網「非洲豬瘟防疫專區」查詢。