管中閔明上任！台大歷任校長將出席　校方趕工佈置交接場地

▲管中閔上任台大校長場內布置。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

台灣大學明（8日）正式終結500多天沒校長的日子，將舉行校長交接儀式，由1年前選出的管中閔正式接任，交接儀式將在明早10點在校內行政大樓第一會議室舉行，目前場內的佈置正在如火如荼進行，據傳前校長陳維昭、李嗣涔、楊泮池等人也都會出席。

▲▼管中閔明將上任台大校長，台大同仁正在場內、外趕工佈置、討論。（圖／記者許展溢攝）

明天交接儀式將由教育部常務次長林騰蛟擔任監交人，由代理校長郭大維交接給管中閔，兩人預計都將上台致詞，部分遴選委員也將出席力挺管中閔，從今天上午開始會議室就陸續有許多人進出，忙著整理、佈置，擺放各界送上的祝賀花籃。

▲▼工作人員擺放各界送上的祝賀花籃。（圖／記者許展溢攝）

台大校長遴選委員會去年1月5日遴選出管中閔為校長，卻遭教育部因未利益迴避、資訊未揭露、學術倫理等理由不發聘，「卡管」爭議也讓教育部前部長潘文忠、吳茂昆下台，去年12月24日前教育部長葉俊榮才舉行記者會宣布「勉予同意」聘任管中閔擔任台大校長，但葉俊榮也因此下台。

▲▼台大校長交接典禮將在校內行政大樓第1會議室舉行。（圖／記者許展溢攝）

管中閔昨天則在臉書上發文並分享自己1年前的貼文重申為了踐行學術自由與大學自治之信念，不參加任何政黨、黨派活動，只是教育部宣布聘任管中閔後，引起反管人士不滿，預計明天將到場抗議，台大表示，已有安排校安人員維護現場秩序。

▲▼管中閔上任台大校長活動會場平面圖，同時開放同步視訊觀禮。（圖／台大提供）

明天交接典禮預計上午10點開始進行，先致送新任校長聘書、交接印信，管中閔隨後進行宣誓動作，再由教育部監交人致詞並致贈紀念品，接著郭大維上台致詞再換管中閔，據傳多位前校長包括陳維昭、李嗣涔、楊泮池等人都會出席，校方透露，交接典禮場內還在「趕工」佈置中，希望可以盡快完成，讓明天的交接順利落幕。

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