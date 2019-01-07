有夠衰！　沒喝酒騎車上班遭罰酒駕　尾牙宿醉害了他　

▲參加尾牙宿醉，睡醒趕上班仍遭警方酒測的楊姓機車騎士。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

年節將至，不少人最近都忙著參加公司聚餐尾牙，也都知道酒後不開車。但北市警方日前清晨在指揮交通時，攔到一名全身倦容的騎士酒駕。原來這名上班族騎士前晚上參加公司尾牙狂歡喝到爛醉，返家休息後，隔天不以為意騎車上班，雖未喝酒上路，未料因宿醉仍有酒精反應，這名倒楣的上班族雖非刻意酒駕，仍遭警方依規定吊扣駕照開罰。

北市中正二警方表示，南海路派出所警員陳彥宇當時清晨在重慶南路3段、和平西路2段疏導車流，眼尖的他發現路口一名停等紅燈楊姓騎士（51歲）臉上倦容且潮紅，看起來很像喝完酒，且警員上前關心時發現他身上有濃厚酒味，因此警方請他靠路邊接受盤查。

經警員酒測後，發現楊姓騎士酒測值達0.2MG/L，楊姓男子不敢置信，他向警方強調他沒有喝酒，但事發前晚有參加公司尾牙，警方研判楊男可能前晚喝太多加上身體分解酒精能力比較差，才會睡了一覺起床上班，卻仍無法通過酒測。

楊姓騎士頻頻喊冤，向警方求情表示他為家中唯一經濟支柱，還有妻小要照料，但因為他酒測值達0.2MG/L雖未達公共危險罪標準，但警方仍依道路交通處罰條例第35條開罰，並移置代保管該楊男的機車，倒楣的楊姓騎士將面臨吊扣駕照、事後還需到監理站參加道路交通安全講習。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

【還有其他新聞】

▶獨／孩子病故埋屍？查無就醫紀錄！北市男童失蹤案四大疑點



▶史上最大落跑團 移民署追回3分之1脫團越南客



▶快訊／桃園驚傳「女座艙長」遭老公掐死！ 斷氣前求救同事