豐年社前社長「被請辭」怒提告求償百萬　李退之8字回應

▲汪文豪替雲林縣斗南鎮農會出版新書、出席發表會遭要求自行請辭。（圖／翻攝斗南鎮農會安全食材守護者）

記者許展溢／台北報導

前豐年社社長汪文豪去年九合一選舉前因替雲林縣斗南鎮農會出版新書、出席發表會，遭農委會副主委李退之要求「自行請辭」，今（7日）汪文豪在臉書發文表示，將對李退之提告、求償1百萬元。

汪文豪在臉書上指出， 等待了快2個月，很遺憾對豐年社與代表人李退之董事長提起告訴。起訴的原因，除了李退之董事長遲未履行解職本人時允諾給付本人2個月薪水的承諾，同時誣指他擔任豐年社長期間規劃斗南鎮農會百年專書是違反行政中立替國民黨候選人站台。

▲汪文豪今天在臉書上寫下不滿，並指出將求償百萬。（圖／翻攝汪文豪臉書）

汪文豪認為，對此莫須有的罪名，實感悲憤，尤有甚者，李退之不僅公開否認要求本人自請辭職的情事，在勞資爭議調解期間，李退之委任律師要求雙方在調解期間應嚴守保密義務與不對外公開發言之際，李退之又逕自對媒體發言表示他已請辭社長，由行政主任代理社長一職。

汪文豪不滿提到，李退之對豐年社事務如此反覆，將解職他的職務視同兒戲，同時以莫須有罪名扣他違反行政中立的帽子，導致名譽受損，不得已只得起訴豐年社與代表人李退之，除要求豐年社履行給付2個月薪水的承諾外，也要對李退之造成的名譽損失，求償新台幣1百萬元。

▲李退之對此僅表示「依照正常程序處理」。（圖／記者許展溢攝）

汪文豪最後說，對豐年社來說，通曉農業與媒體是兩大缺一不可的內容經營專業，本案是「政治凌駕媒體專業最惡質的案例」，期待類似惡質的事件發生到他為止。對於汪文豪提告，李退之今天出席活動僅表示「依照正常程序處理」。