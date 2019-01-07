宏碁CES展前發表Acer Swift 7　高螢幕占比輕薄筆電

▲宏碁CES展前發表Acer Swift 7。（圖／宏碁提供）

記者姚惠茹／台北報導

再過兩天CES 2019美國消費電子大展即將登場，宏碁今天（7日）展前率先發表Acer Swift 7，不僅只有890克的羽量級重量，主打極致輕薄，也以幾乎看不見的超窄邊框設計與高達92%的螢幕佔比，打破螢幕空間限制，獲得CES 2019創新獎的殊榮。

宏碁這次在CES發表的Acer Swift 7，明顯比上一代更輕巧，而且四邊螢幕邊框寬度只有2.57公釐，將14吋筆電的尺寸縮小至僅寬31.79 公分 x 長19.15 公分，營造幾近全螢幕的顯示效果，並在輕量化方面，延續上一代的極致輕薄，厚度不到1公分，僅9.95 公釐，重量也少於1公斤，僅890克重。

輕薄筆電已經成為近來市場的趨勢，尤其是需要外出攜帶的使用者特別注意的重點，因此Swift 7採用鎂鋰及鎂鋁合金，不僅相較於同厚度的標準鋁合金材質，鎂鋰及鎂鋁合金材質的強度可增加2到4

倍，重量更減少20%到35%，讓筆電重量小於一公斤，卻又可以堅固耐用。

此外，Swift 7採用以耐用聞名的康寧第六代大猩猩玻璃螢幕，搭配14吋Full HD 1920 x 1080 IPS觸控螢幕，並採用全sRGB／72% NTSC色域及300尼特亮度的先進顯示技術，外觀則採用微弧氧化處理技術，在背蓋表面打造出像瓷器一樣的效果。

Swift 7打破極限地展現輕巧纖薄，卻不失耐用穩固，尤其Swift 7專為行動使用者攜帶外出設計，採用鎂鋰及鎂鋁合金。相較於同厚度的標準鋁合金材質，鎂鋰及鎂鋁合金材質的強度可增加二至四倍，重量卻減少了20%至35%，讓筆電重量小於一公斤。此外，宏碁在筆電外觀上，採用了微弧氧化處理技術，在上蓋表面上打造出瓷器一般的雅緻效果，而且提供星際黑、月岩白兩款選擇。

Swift 7在規格方面，搭載最新第八代 Intel® Core™ i7-8500Y處理器，特別在製作簡報、試算表，甚至是使用創作者工具，都能展現優異性能，最高階可搭載至512GB的PCIe固態硬碟，使用者能快速地存取大量檔案，同時，最高搭載至16GB的LPDDR3 記憶體，也能執行多工作業，並且具備長達十小時的電池續航力，讓使用者可以不間斷地使用。

隨著相關產品的升級，Swift 7配備雙USB Type-C連接埠，可支援傳輸速度高達40 Gbps的Thunderbolt™ 3，以及USB 3.1 Gen 2，還有DisplayPort 1.2接口可支援連接高畫質影像顯示器，以及為外接裝置快速充電，更透過支援WiFi 5並結合2x2 MU-MIMO技術的Intel Wireless-AC無線技術，提升上網速度與穩定性。

搭配各種電腦周邊設備使用的話，現在也可以透過藍牙5.0連結Swift 7，而耳機及喇叭複合式連接埠則可確保清晰優質的音效，以及專為差旅頻繁的商務人士設計，Swift 7間隔配置適宜的孤島式鍵盤，能降低打字輸入時發生錯誤的機率，以及1.1公釐的鍵程及靈敏的反饋手感，能幫助使用者在低光源環境中作業的鍵盤背光設計。

Swift 7的康寧大猩猩玻璃觸控板，具有高精準度和高反饋靈敏度，可以幫助使用者進行頁面捲動與瀏覽，而且玻璃觸控板的內建整合按鈕，還可以支援多點手勢並提供按壓反饋，並在電源鍵的地方新增指紋識別功能，使用者在開機同時能透過Windows Hello安全登入，無須再輸入密碼。

▲CES 2019美國消費電子大展1/9在拉斯維加斯登場。（圖／業者提供）