未參展CES也要湊一腳　蘋果罕見巨幅廣告主打保護隱私

▲蘋果於拉斯維加斯罕見的打出一則巨幅廣告。(圖/截自Chris Velazco推特)

全球最大、影響最為廣泛的消費類電子技術年展國際消費電子展(CES)將於美國拉斯維加斯上演,蘋果雖並未正式參與CES 2019,但卻罕見的在展場周邊打上一個巨幅廣告,而該廣告主打的點僅有一個,就是隱私。

今年蘋果照慣例並未參與CES大展,不過卻罕見的打出一則巨幅廣告,在CES展周邊與參展廠商打起空中廣告戰。該廣告最先由Engadget資深編輯Chris Velazco發現,並將其拍照上傳推特。該廣告內容寫著「What happens on your iPhone, stays on your iPhone.」,該廣告詞幽默地引用英文俚語「What happens in Las Vegas, stays in Las Vegas.」,主打著蘋果向來十分自豪的隱私保護。

而該廣告下方也附上一段連結apple.com/privacy,該網站為蘋果的隱私權網頁,該網頁一點開即為即為蘋果的隱私權標語:「Apple products are designed to protect your privacy.」(蘋果產品的設計是為保護你的隱私),而網頁內容則詳述了蘋果產品如何保護用戶隱私權的各種方式,如解釋登錄在蘋果設備中的Face ID及Touch ID數據永遠不會離開該設備,既不會儲存在蘋果伺服器上,也不會備份至iCloud中。

蘋果近來已將「隱私」作為其產品的主要賣點之一,CES 2019將會看到許多新的消費電子產品,其中隱私通常不是這些製造商最關心的話題。目前尚不清楚蘋果是否會在拉斯維加斯以外的地區,進一步擴散其關於隱私的廣告文案,但能看得出來,向來不在CES插旗的蘋果也選擇了軟性的涉足此戰場,期待能吸引近期前往拉斯維加斯參展的科技人注目。