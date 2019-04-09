喜宴吃到「帶殼梅干扣肉」！　他知真相猛作嘔：後來幾道菜都沒吃

▲ 喜宴吃到鱉他嚇傻 。（圖／翻攝自Facebook／我是楠梓人）

網搜小組／綜合報導

「鱉」是某些中式餐廳會見到的料理，鱉肉不但含有豐富的膠質，鱉殼也常被拿來當作中藥材使用。不過很多人看到這外型還是不敢下嚥，心裡有道過不去的坎，更是有網友在喜宴中看到「醬燒鱉」後，嚇得後面的菜都不敢吃。

一位網友在臉書不公開社團「我是楠梓人」中貼出一張喜宴菜照片，並且表示這是他在婚宴中吃過最驚嚇的一道菜，害得他一度噁心，之後的菜都吃不下去，詢問大家是否也吃過「驚嚇婚宴料理」。只見圖中的菜色乍看之下像是梅干扣肉，不過仔細一瞧，上頭墨綠色的「梅干菜」其實是硬硬的殼，原來這是一道「醬燒鱉炒栗子」，許多網友們知道真相後也都表示不敢嘗試。

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底下留言網友表示會怕，「鱉常會在喜宴出現我都不敢吃」、「跟青蛙一樣不喜歡」、「我可能只會挑栗子吃吧！」另外還有人分享自身經驗，表示曾在南部的廟會吃到「鱷魚肉湯」。

不過在中醫觀點中，鱉被視為滋補聖品，裡面不但含有豐富膠質，鱉殼和其他中藥一起使用還有滋陰潛陽、消腫退虛熱等功效；有些吃過的人就愛這味，表示「好吃！比雞肉嫩」、「鱉很多膠質，養顏美容」、「鱉蛋也好吃」、「眼睛閉起來就不怕了」。

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