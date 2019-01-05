桃市消防局進行國際人道救援訓練　累積專業救援能量

▲桃園市消防局進行國際人道救援訓練，特別強化災害情境演練。（圖／消防局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

為確保救災工作圓滿達成，桃園市消防局5、6日於華勛消防分隊救災訓練場，舉辦為期兩天的國際人道救援訓練。消防局長謝呂泉指出，國際人道救援訓練主要分為人命搜索、建築物支撐、破壞作業與指揮體系等四大項目，此次訓練特別強化災害情境演練，提升特搜人員人命救援技巧及戰術運用指揮能力。

謝呂泉說，近些年來，國際地震災害頻傳，2018於日本、印尼等國都相繼發生強震；同年2月6日，花蓮亦發生芮氏規模6.4之強震，更造成17人死亡，291人受傷。

▲▼桃園市消防局進行國際人道救援訓練，特別強化災害情境演練。（圖／消防局提供）



對於該次花蓮震災，桃園市由特搜大隊長蔡樹林帶隊派遣兩梯次、上百人次，全力投入支援救災，搜救隊員搭配搜救犬、透地雷達、聲納生命探測器、光纖影音生命探測器等，在傾斜的雲翠大樓中搜尋待救的民眾，展現桃園平時所累積的專業救援能量，發揮人溺己溺之博愛精神。

而此次消防局舉辦的國際人道救援訓練，也結合消防局特搜大隊、義勇消防總隊特搜大隊及災害救難團體(迅雷救難協會、吉普車救難協會)等團體共同訓練，培養彼此間團隊合作默契，訓練特別強化災害情境演練，以提升特搜人員人命救援技巧及戰術運用指揮能力。