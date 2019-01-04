辯論／交鋒總統初選　卓榮泰酸帶成見、游盈隆反嗆沒誠意騙術

▲民進黨主席補選辯論, 行政院秘書長卓榮泰，台灣民意基金會董事游盈隆 。（圖／記者周書羽攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨主席選戰將在6日登場，4日下午將舉行第二次電視政見發表會。在第一階段的交叉詰辯時，卓榮泰提到，當總統蔡英文清楚指出國家方向，強調不接受一國兩制、九二共識，還不能得到您一天停止批評，接著並問游盈隆，「你說要辦公開的總統初選，但又說過要蔡總統放棄連任是你的心聲跟主張，如果你有這麼強烈的主張，未來如果有你喜歡有你不喜歡的都參加初選，你如何辦好初選？你知道如何維繫主席的高度？」

對此，游盈隆回說，有預期到說會提這問題，「因為這叫做見獵心喜」，會問這問題無異是在傷害四個大老，你試圖利用偶然發生的事件串起來，以為是天大陰謀，「這樣的思維決不是黨主席應該有的。」

「我明白講，我希望民進黨不再碰到2018巨大挫敗，我清楚民進黨要推出最強棒參選2020，因此要開放登記進行全民調。」游盈隆批評卓榮泰，在這一點上很模糊，儘管一直說自稱跟我沒差別，在總統開放初選的就加了很多條件，要看中常會、要看勝算，「不覺得你這樣講別人聽起來很不誠懇、沒誠意甚至是騙術？」

游盈隆說，民進黨碰到很大的困難，不要在小地方抓小辮子，「我關心政局走向，每一篇發言都經得起檢驗，我不擔心別人批評」；游指出，卓榮泰可能沒看到，就在蔡總統發表回應時，「我說非常好，蔡總統早就應該這樣，蔡總統如果在過去重要時刻都做出這樣人民所期盼的反應，是非常好的」，你沒有看到就指責我沒有鼓勵、支持，這是選擇性忽略造成的，我沒有一味在批評，適當的時候我會做出適當回應，公開鼓勵支持蔡總統對習近平的談話。

卓榮泰申論時指出，自己1986年出社會以來，在黨跟政府解決很多事情，而游盈隆有其專業，指出了很多民調問題施政困難，呼籲雙方可以合作，「你來發掘、我來解決」，期待兩人發揮專業為黨與國家解決目前問題，讓黨跟國家可以團結和諧運作，透過專業判斷與實務經驗讓黨更好，讓民眾把選票交給民進黨，「天助我黨、天助台灣」。