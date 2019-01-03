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李遠哲爆當面嗆「妳找教育部長就錯了」　蔡英文回應了：責任永遠比「連任」重要

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圖文／鏡週刊

3日上午出刊的《自由時報》登載了獨派4大老的廣告公開信，包括總統府資政吳澧培、總統府前資政彭明敏、長老教會牧師高俊明及中研院前院長李遠哲具名，呼籲蔡英文總統棄選2020連任；到了下午又有媒體登載，指稱其實早在1日蔡英文與李遠哲就單獨會面，李更在會面時，當面數落蔡英文的執政疏失，還說「妳找葉俊榮做教育部長，這就錯了。」對此，總統府發出聲明。

 

總統府聲明如下：

針對《蘋果日報》稍早一則由記者林修卉撰寫，題為〈【獨家內幕】蔡英文密會李遠哲問「我做錯什麼」火爆對話曝光〉，稱總統於本月一日與李遠哲前院長會見，並有所謂「火爆談話」，經過了解，相關內容多所謬誤，或為轉述人主觀錯誤解讀。我們也要提醒，就在中國企圖強加一國兩制於台灣的此刻，這類轉移焦點的操作對國家並無幫助。

實際上，過去這一段時間，總統一直都在傾聽各方意見，不管是黨內或黨外、不同世代以及各個領域不同的民意，也對執政有所不足的問題做深刻的省思。總統在元旦談話所提出的「顧民生、護民主、守主權」就是未來執政的目標和軸心，面對國際局勢變動、對岸強推一國兩制圖謀併吞台灣，總統一直認為，身為台灣的國家領導人，面對內外艱難的環境，「責任」永遠比「連任」更重要，至於2020就交給黨的民主機制及台灣人民決定。


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