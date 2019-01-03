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名廚奧利佛願為哈利婚禮供「免費餐點」　慘遭皇室冷處理

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▲▼英國名廚奧利佛（Jamie Oliver）。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國名廚奧利佛（Jamie Oliver）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

英國名廚傑米奧利佛（Jamie Oliver）喜愛使用有機食材，並以協助改善校園營養缺乏的飲食習慣聞名，近日上英國電視節目《週日早午餐》表示，曾寫信希望為哈利王子與梅根的皇家婚禮供應餐點，卻沒得到任何回覆。當主持人詢問是否因價格太高時，他提到，「我願意免費提供」。

綜合外媒報導，英國哈利王子與梅根去(2018)年5月在溫莎城堡（Windsor Castle）舉行世紀婚禮。奧利佛近日也在節目上透漏，「在婚禮前曾寫信給他們提到，會將最好的英、美主廚聚集，並提供完美的外燴服務，卻未得到回覆」。

▲▲哈利王子,哈利,梅根馬克爾,梅根,Prince Harry,Meghan Markle,哈梅大婚,哈根大婚,英國,皇室,皇室婚禮,royal wedding,黛安娜王妃。（圖／CFP）

▲哈利王子與梅根馬克爾於去年5月舉行婚禮。（圖／CFP）

主持人聽完後大笑問到，是不是因為價錢太高了。奧利佛回應，「我可以做免費的，你知道的，我喜歡參與重大場合，我會召集所有美國及英國主廚...這將是有史以來最好的料理團隊」。而奧利佛的同事福克斯（Emilia Fox）也同情表示，他錯失了大規模的表現機會。

奧利佛旗下的連鎖義大利餐廳「Jamie's Italian」在去年年初驚爆財務危機，債務累積高達7150萬英鎊（近新台幣30億元），其中積欠房東、食材供應商的款項超過4130萬英鎊，甚至對員工欠款220萬英鎊。他過去也曾向英國首相梅伊（Theresa May）提出一份包含13項重點的計畫，希望禁止買1送1的垃圾食品，且相關的廣告也不要在晚上9點前出現，並要求對不健康的餐點課稅。

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關鍵字：名廚,奧利佛,Jamie Oliver

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