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烈日下「渴死」5歲女童　德狠心IS女成員遭戰爭罪起訴

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▲ 德國籍女子與丈夫在摩蘇爾買下一名女孩做「家奴」，卻將她活生生「渴死」。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

德國檢察官28日以「戰爭罪」將一名伊斯蘭國組織（IS）女性成員起訴，原因是這名27歲的德國籍女子過去曾與丈夫一同涉嫌凌虐、拘禁1名5歲女童，甚至放任她在烈日下曝曬，最後導致女童活生生「渴死」。

根據《BBC》報導，27歲的珍妮佛（Jennifer W）與丈夫2015年住在當時已被伊斯蘭國佔領的伊拉克北部城鎮摩蘇爾（Mosul），他們從戰俘手中買下一名少數民族亞齊迪（Yazidi）的5歲女童，不過卻是將她當成「家奴」來養。某天女童因為生病而尿濕了床墊，珍妮佛的丈夫為了懲罰她，竟然將她用鍊子綁住，鎖在屋外，導致女童因為長時間曝曬在炎熱的陽光底下，口渴難耐，最後痛苦的死去。

當時，珍妮佛就這樣任憑丈夫處罰女童，而沒有採取任何行動來阻止或是拯救她。在女童過世的幾個月後，也就是2016年1月，珍妮佛還曾專程前往德國駐安卡拉大使館，重新提交新的身分證件申請書，就在她準備離開大使館時，馬上遭到土耳其安全部隊逮捕，接著被引渡回德國。

不過因為缺乏可以起訴的證據，珍妮佛在獲准下，回到位於德國下薩克森邦（Lower Saxony）的老家。一直到今年6月，她又動身準備前往敘利亞時，再次遭到德國警方逮捕，並於14日將她以「戰爭、謀殺及武器攻擊」等罪名起訴。

▲摩蘇爾東部曾被IS控制6個月。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 摩蘇爾東部曾被IS控制6個月。（圖／達志影像／美聯社）

德國聯邦檢察官解釋，珍妮佛曾在2014年8月離開德國，來到伊拉克，隨後在9月加入當地伊斯蘭國組織，甚至接受徵召成為「道德警察」（morality police），她每天身穿炸彈背心，攜帶1把卡拉希尼科夫（Kalashnikov）突擊步槍及1把手槍，負責在伊斯蘭國佔領的法魯賈（Fallujah）和摩蘇爾巡邏，以確定這兩地的所有婦女都有確實遵守伊斯蘭國所頒布的服裝與行為規範。

目前仍未確定珍妮佛的最終判決日期，若最後她被判有罪，恐怕將會面臨「最高無期徒刑」的判決。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：戰爭罪,伊斯蘭國,IS,摩蘇爾,伊拉克,道德警察,虐童

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