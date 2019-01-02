中國力建航母基地　新浪文章：若統一台灣可迅速出擊東北亞！

▲中國航母遼寧艦。（圖／CFP，下同）

大陸中心／綜合報導

大陸新浪網日前發布一篇文章指出，「解放軍已在青島和海南島亞龍灣新建航母基地，能容納四艘航空母艦，加上興城航母基地，最多停靠6艘航母」，「如果統一台灣後，最終可能容納至少8到10艘核動力航空母艦，便可以迅速出擊東北亞，隔離在關島和夏威夷美國海軍部隊，還可前往南太平洋，印度洋，非洲和大西洋」。

據「美食評論圖」的文章提到，十年前中國提出了建造五艘航母的目標，但現在大家猜測這肯定不是中國的最終目標。據美國專家科克斯（David Roxbee Cox）曾表示，有大量跡象表明，「中國正在建設或尋求全球海上投射所需的基礎設施，這只不過是才剛剛開始，中國海軍按全球利益來說至少要十艘航母才夠」。

從多方面來看，「中國正在大力建造航母，已開始核動力航母設計，並在大連和上海生產航母」。文章稱，「西方推測到2049年，中國可能擁有10多艘航母，同時海軍陸戰隊將擴大到10萬人，最終將擁有30到40艘大型兩棲戰艦組成的遠洋海軍」。

▲兩艘中國航母在大連首次並排停靠。

「隨著『一帶一路』和海上絲綢之路計畫執行，中國需要更多海外基地供軍艦遠航停靠補給」。文章指出，「吉布地是中國公開建立的第一個真正海外基地，將來中國還可能在柬埔寨、緬甸、斯里蘭卡、巴基斯坦、馬爾地夫、塞席爾、萬那杜、斐濟、聖多美、普林西比島、奈及利亞、尚比亞和委內瑞拉建立類似軍事通道和『後勤設施』」。科克斯也預計，「解放軍2049年左右可能會在地中海、大西洋和北極地區駐軍」。

最後，文章提到，「除了加強海軍在全球範圍內投射軍力外，中國還將生產裝備數百架運-20，與美國C-17型一樣，載重60噸，航程5到8千公里，組成中國的空中遠程投射力量」。