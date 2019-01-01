淋雨看邰智源打電競　徐巧芯2點「具體建議」：悲劇會算在陳思宇身上

▲台北市政府跨年，邰智源挑戰爐石戰記。（資料照／記者林敬旻攝，下同）

政治中心／綜合報導

台北市跨年晚會開場把電競表演搬上舞台，由體育主播徐展元串場介紹，找來藝人邰智源挑戰世界冠軍Tom的《爐石戰記》電競表演，讓網友全看傻，負評不斷。議員徐巧芯在臉書表示，「這個悲劇大概還是會被算在正在競選立委的陳思宇前局長身上吧」，並列出規劃活動的「具體建議」。

徐巧芯表示，「我非常支持推廣電競產業，也覺得在跨年晚會上有這樣的嘗試對於電競選手及產業來說都是一種鼓勵。」雖然說有突破，不過仍有很大的檢討空間。時間太久又有兩個遊戲，導致現場太乾，抱著來參加party嗨一下的民眾又冷又淋雨真的很難滿意，「不是說台北最high新年城怎麼一點都不high？」

徐巧芯認為，推廣電競跟活動氣氛不應該完全衝突，比較具體的建議包括，在規劃活動時考量到氣氛的掌握，將電競穿插在表演中，或者搭配音樂或DJ合作表演同時炒熱氣氛；此外，「遊戲的選擇也應該跟活動的方向配合，舉例來說爐石戰記相對比較靜態，對於沒玩過的人來說不了解卡牌內容可能很難看懂。」

徐巧芯表示，對於觀傳局長劉奕霆而言有點算是「非戰之罪」，畢竟他才上任沒幾天，只是接受前任局長的規劃，「這個悲劇大概還是會被算在正在競選立委的陳思宇前局長身上吧」，希望新任劉局長記取這次的狀況。

▼徐巧芯針對打電競橋段發表建議。（圖／翻攝徐巧芯臉書）