音樂製作人赴廈門「蓋基地」　看好5G發展「能開VR演唱會」

▲音樂製作人陳建平近年積極在廈門打造音樂基地。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／廈門報導

大陸音樂市場近年發展迅速，許多台灣音樂人都西進發展，「你的聲音—對話兩岸音樂人」音樂沙龍近日在廈門舉辦，已在大陸發展10多年的音樂製作人陳建平近年把重心放到廈門，要建設一個音樂製作基地，未來不只是做傳統的錄音棚、工作室，而是要搭配5G技術，打造一個能開現場VR演唱會的場地。

陳建平曾在台北八德路經營雅弦錄音室，80、90年代製作了眾多暢銷歌曲，他表示，台灣的音樂市場2000年後急速萎縮，從業條件越來越艱難，所以他多年前就來大陸發展，「台灣的音樂市場起步早，早期來說，創作、製作各方面是領先的，不過近幾年大陸發展迅速，台灣的優勢也逐漸消失。」

陳建平指出，大陸有龐大的音樂市場，音樂方面的人才又多，且結合了許多新的科技，很有發展前景，「大陸從事音樂的人越來越多，而且很多都是從相關科系出來的，有學術的基礎，台灣這方面近年慢了下來，我個人感覺，已經很難跟大陸比拚。」

陳建平2011年帶著團隊來到廈門發展，計畫打造一個新的音樂製作基地，占地1200平方公尺（約363坪），陳建平表示，他要做的不是傳統的小工作室、錄音棚，而是一個能夠結合5G技術，能開現場VR演唱會的錄音棚，「未來也期待能挖掘、培養更多兩岸優秀的年輕音樂人。」

談到大陸最近的惠台措施，陳建平認為，這些政策能讓有意赴陸發展的年輕人有一個根據，幫助非常大，但他也坦言，自己已經在大陸發展一段時間，年紀又大了，比較沒去思考這方面，「我的話比較希望能有很多新朋友、老兄弟一起來努力，把廈門的音樂基地做起來。」