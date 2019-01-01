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2019年最狂聯名！innisfreeX玩具總動員超萌美妝單品盤點

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innisfree最近幾次出手總是讓人驚艷，搭上《玩具總動員4》即將上映的熱潮，在2019年1月1號推出超萌聯名彩妝保養系列，除了人氣主角胡迪、巴斯光年躍上包裝，討喜的配角三眼怪、蛋頭先生也沒錯過，讓粉絲每一個都想收藏。以下將全系列產品全都解析給大家參考，跨完年第一件事就是去手刀購入。

innisfreeX【玩具總動員】 2019年1月1號開賣

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

無油無慮礦物控油蜜粉－玩具總動員版／5g ／售價240元／2月上市

品牌明星商品，透過萃取自植物的粉末，打造細緻肌膚！ 只有吸附多餘的皮脂，保持肌膚油水平衡。 三大主角胡迪、翠絲、巴斯光年的Q版大頭照成為外包裝，讓人難以取捨，想一次買三顆。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

巴斯光年綠茶籽保濕組合／售價920元（價值1,369元）／1月上市

加入雙重榨取技術萃取出的全新鮮榨綠茶水 2.0™，經典綠茶籽保濕精華和綠茶籽保濕乳霜的組合為乾性肌膚提供完美的補水之道，超可愛的巴斯光年禮盒，之後還可以當容器收藏。（綠茶籽保濕精華 80ml＋綠茶籽保濕霜 20ml＋玩具總動員明星貼紙 1張）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

胡迪火山泥控油組合／售價750元（價值929元）／ 2月上市

對於油性肌膚來說，最實用的火山泥系列，禮盒中除了火山泥毛孔潔淨面膜，另外，還搭配了可針對局部肌膚做改善的火山泥調色面膜，以及胡迪版的無油無慮礦物控油蜜粉，讓肌膚一整天清爽潔淨，膚色明亮。( 超級火山泥毛孔潔淨面膜 100ml+無油無慮礦物控油蜜粉 5g+濟州島火山泥調色面膜-淨白 10ml+濟州島火山泥調色面膜-調理 10ml+玩具總動員明星貼紙 1張)

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

濟州香氛護手霜－玩具總動員版／30ml／售價140元／1月上市

在《玩具總動員》中人氣不輸主角的三眼怪、蛋頭先生、熊抱哥這次成為護手霜系列的主題，共有三款香調：度假小屋、柑橘園及柚子茶。另外，如果是香氛護手霜的忠實愛好者，可選擇三款一組的三眼怪香氛護手霜禮盒。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

濟州香氛護手霜－三眼怪禮盒／30ml*3入／售價420元／1月上市

（濟州香氛護手霜-度假小屋＋濟州香氛護手霜-水蜜桃＋濟州香氛護手霜-粉紅珊瑚）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

我的香氛沐浴乳＆乳液組合－玩具總動員版／60ml*4入／售價420元／1月上市

冬天度假的好夥伴，小瓶包裝非常好攜帶，身體系列使用了濟州自由與純淨香氛，沐浴乳之後再擦上身體乳有如擦上香水般持久迷人。乳液中含有乳木果油、芒果油、可可油等三種超強保濕成分，維持肌膚全天水潤不乾燥。(胡迪：我的香氛睡蓮沐浴乳+翠絲：我的香氛睡蓮身體乳+巴斯光年：我的香氛柑橘沐浴乳+抱抱龍：我的香氛柑橘身體乳）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

午茶甜心潤彩護唇膏－玩具總動員版 15g／售價350元／1月上市

隨著唇部的溫度完美貼合雙唇，帶給雙唇自然的潤色效果，護唇膏中含有向日葵籽油、可可籽油、荷荷巴油以及茶複合物，帶給雙唇持久的水潤感受。護唇膏有單賣的也有胡迪和翠絲的情侶組合。

（胡迪：午茶甜心潤彩護唇膏 #08 櫻桃茶+巴斯光年：午茶甜心潤彩護唇膏 #10 葡萄柚茶+翠絲：午茶甜心潤彩護唇膏 #11 蜜桃茶）
▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

午茶甜心潤彩護唇膏－胡迪翠絲組合／15g*2入／售價700元／1月上市

（胡迪：午茶甜心潤彩護唇膏 #08 櫻桃茶＋翠絲：午茶甜心潤彩護唇膏 #11 蜜桃茶）
▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

巴斯光年我的卸妝液／320ml／售價360元／2月上市

結合卸妝油與清爽護膚水的成分，舒緩且滋潤肌膚，即使是防水性彩妝，也能快速且方便的卸除，不薰眼的中性PH值成分，使得卸除眼妝時不會刺激到敏感雙眼。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

繽紛大地指甲油－玩具總動員版／6ml*2入／售價350元／2月上市

螢幕情侶胡迪和翠絲的組合，繽紛大地指甲油以能提升維持力與附著力長效護甲油為基底更加升級，可使鮮明的指甲色彩更加持久。組合還附贈可愛的指甲貼，讓指彩設計更豐富。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

繽紛大地指甲油－玩具總動員版（單瓶）6ml／售價99元／2月上市

另外也有單瓶販售的指彩，上面印有可愛三眼怪、火腿豬和巴斯光年，輕柔的明亮色選，讓女孩能輕鬆駕馭。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

限定珠光眼影蜜－玩具總動員版／2.7g／售價280元／2月上市

針對派對季推出的限定商品，帶有珠光的眼影蜜可以點亮雙眸，三個色調：閃鑽銀、閃鑽金和閃鑽粉，供女孩做選擇。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Jasmine.lee VOGUE.TW

（完整文章請看VOGUE.com

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關鍵字：VogueTaiwan,innisfree,玩具總動員,美妝

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