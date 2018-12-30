回顧2018兩岸重點新聞：花蓮地震、福建-金門通水、居住證入榜

▲福州閩江金融街風光。（圖／CFP）

記者邱茀濱／綜合報導

「閩台關係十大新聞」評選活動由福建省台港澳辦和福建省新聞辦共同主辦，自1998年起，每年底組織中央駐閩媒體、福建省籍媒體以及香港媒體共同參與，評選出十個當年最具影響力的事件。這次的評選活動除了專家評審外，更邀請關注閩台交流發展的網友參與票選，選出「2018年閩台關係十大新聞」，讓我們一起看看吧！



NO.1 福建各界高度關切台灣花蓮地震災情。

台灣花蓮縣2月6日發生強烈地震，造成重大人員傷亡和財產損失。福建省委書記于偉國、省長唐登杰第一時間指示福建有關部門了解災情發生情況和福建省遊客傷亡情況，並向受傷受災同胞表示誠摯慰問，要求相關部門為花蓮縣鄉親和罹難者家屬提供力所能及的幫助。福建省閩台交流協會致函台灣花蓮縣，向遇難的同胞表示，兩岸是血濃於水的一家人，面對災情，福建同胞感同身受。福建省紅十字會向花蓮縣災區捐助100萬元人民幣。

▲▼206花蓮地震。（圖／記者季相儒攝）

NO.2 福建啟動「台商台胞服務年」活動。

福建省在1月26日十三屆人大一次會議上，代省長唐登杰提出啟動「台商台胞服務年」活動，內容涵蓋提供政策集成服務、轉型升級服務、項目跟進服務、落實居民同等待遇等四大類21條舉措，給廣大在閩台胞更多獲得感。

▲台商台胞服務年。（圖／記者蔡紹堅攝）

NO.3 2018兩岸企業家峰會年會與會人數歷屆最高。

2018兩岸企業家峰會年會12月4日至5日在廈門舉行，恰逢大陸改革開放40周年，年會以「融合新舉措、共享新商機」為主題，持續推動兩岸工商界對接，共簽約項目36個，涉及金額超過103億元人民幣（約新台幣459億元）。來自兩岸工商界的參會人數達1800人，創歷屆之最。

▲2018兩岸企業家峰會年會。（圖／CFP）

NO.4 福建首度將台胞納入省級勞模、青年五四獎章、傑出人民教師等榮譽評選表彰。

湯俊賢等5名台胞4月27日獲評「福建省勞動模範」；5月4日，范姜鋒等2名台胞入選第十五屆「福建青年五四獎章」；6月9日，台灣石雕大師廖德良領取「福建省第四批非物質文化遺產保護項目代表性傳承人」證書；9月10日，福建工程學院潘正祥教授獲評「福建省第五屆傑出人民教師」。

▲大陸選出的台灣籍勞模湯俊賢。（圖／翻攝自人民網）

NO.5 福建向金門供水工程實現正式通水。

福建向金門供水工程8月5日實現正式通水，為金門的民生需求和建設發展解燃眉之急、免後顧之憂，標誌著「兩岸一家親、共飲一江水」的願景化為現實，為兩岸關係史冊增添了同胞情誼水乳交融的又一佳話。

▲福建向金門地區供水工程正式通水。（圖／CFP）

NO.6 福建推出措施進一步支持平潭對台開放開發。

10月23日，福建祭出《支持平潭新一輪對台開放開發的措施》，從對台採信、基層融合、創業就業、活動交流等方面，推動平潭「一島兩窗三區」建設，全力支持平潭新一輪對台開放開發和兩岸共同家園建設。

▲福建平潭。（圖／CFP）

NO.7 台灣金融機構首次直接入股大陸銀行。

台灣富邦金融控股股份有限公司12月1日與廈門銀行在台北簽署戰略合作備忘錄，富邦金控首次以直接股東的身份入股廈門銀行，成為台灣金融機構直接入股大陸銀行首例。

▲廈門銀行與富邦銀行簽備忘錄。（圖／富邦金控提供）

NO.8 全國政協主席汪洋首次出席海峽論壇並發表重要講話。

第十屆海峽論壇6月6日在福建廈門開幕，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋出席論壇並致辭，他清晰闡述了兩岸關係新形勢下大陸對台工作的新思路新作為。本屆論壇圍繞「十年」，拍攝十年紀錄片，舉辦十年主題展，親身經歷者講述「我與海峽論壇的故事，引發兩岸同胞強烈共鳴。

▲▼大陸政協主席汪洋。（圖／中新社）

NO.9 福建發布「66條實施意見」深化閩台交流合作，廈門率先推出設區市配套措施。

福建省6月6日發布實施《福建省貫徹〈關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施〉實施意見》（簡稱「66條實施意見」），推出更大範圍、更多內涵的具體措施，為在閩台胞台企提供與大陸同胞、企業同等待遇，創造更多便利條件。目前「66條實施意見」落實率達95%，受到廣大台商台胞好評。另外，廈門市於4月10日率先推出60條貫徹措施，這是大陸第一個貫徹「31條措施」實施意見的設區市。

▲福建省廈門市。（圖／CFP）

NO.10 在閩台胞踴躍申領台灣居民居住證。

福建省9月1日起共1217個受理點開放辦理港澳台居民居住證申領，在閩居住的台灣同胞踴躍申請。據統計，首日申辦量為2080例。另外，福建9月3日發放首批港澳台居民居住證，福州廈門辦證儀式分別在南街派出所、金山派出所舉行。福州市台胞投資企業協會會長陳奕廷獲得福建省第一張台灣居民居住證。

▲福州市台胞投資企業協會會長陳奕廷，在福州市公安局鼓樓分局南街派出所領到了台灣居民居住證。（圖／中新社）

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