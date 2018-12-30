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3胞胎中2個小孩「死腹中」！母悲痛「繼續懷孕」　只為搶救剩下的那一個

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▲▼（圖／翻攝自太陽報）

▲3胞胎中，共享同一個羊膜袋的雙胞胎不幸死亡。（圖／翻攝自太陽報

國際中心／綜合報導

英國一名29歲媽媽莫菲（Bernadette Murphy）先前被檢查出懷了3胞胎，不過這個令人開心的消息卻在她懷孕第16周時破滅了，因為其中的2個同卵雙胞胎小孩被檢測出沒了心跳，只剩下一個自己擁有羊膜袋的小孩活著。莫菲強忍著失去小孩的悲傷，一路堅持到懷孕的第37周，終於生下一名健康的寶寶。

根據外媒報導，來自默西賽德郡的莫菲在2017年3月時，驚訝的發現自己懷了3胞胎，不過開心的日子過沒多久，就傳出不幸的噩耗。莫菲說，她在第12周的時後去做超音波檢查，當時她被告知，共享同一個羊膜袋的雙胞胎卻被認為情況不穩定，於是她開始每周定期去檢查，沒想到就在懷孕第16周，這對雙胞胎被發現因為雙胎輸血綜合症死亡。

當同卵雙胞胎的兩個胚胎之間，血液量不均勻的話，就很有可能會導致致命的併發症發生，又被稱為雙胎輸血綜合症。莫菲表示，當她得知2個雙胞胎死亡的消息時，她更擔心3胞胎中的另一個小孩，所幸這個小孩有自己的羊膜袋，所以生長情況非常良好。

醫生告訴莫菲，若是想要第3個小孩能夠順利出生，就必須服用抗生素到懷孕足月，以防止胎兒受到感染。莫菲忍著失去2個小孩悲痛的心情，一路撐到了2014年的4月，在懷孕37周以後生下了6.5磅重的詹姆斯，同時2個來不及出生的雙胞胎也一起被拿出。

莫菲說，當她把孩子們生出來時，她的感覺很糟糕，因為她意識到2個雙胞胎是真的已經離她遠去了；當下她只想把胎兒帶回家永遠都在一起，其中一個胎兒更已經完全成型，很慶幸自己有機會看到這2個與她無緣的小孩。雖然失去孩子的心情很痛苦，不過莫菲現在已經走出傷痛，並在確保自己在情感上足夠堅強後，向現年4歲的詹姆斯解釋，這個家其實還有一對無緣兄弟姊妹。

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關鍵字：雙胞胎,三胞胎,死亡,媽媽

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