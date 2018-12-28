摳門大叔常被朋友笑　卻捐3.3億遺產給慈善機構！

Social worker left surprise $11M to children’s charities https://t.co/7muwxqp8aP pic.twitter.com/1nb665GNEA — NewsClads (@NewsClads) 2018年12月28日

國際中心／綜合報導

美國華盛頓有位大叔奈曼（Alan Naiman）平時非常節儉，身邊朋友甚至會拿他來開玩笑。不過，沒有人想到他今年63歲時因為癌症去世，留下的1100萬美元（約台幣3.3億元）遺產竟然全數捐給慈善機構，一生的「摳門」原來只是為了要做善事。

據《每日郵報》報導，奈曼生前連鞋子破了都捨不得換，而是用膠帶貼起，每次都等到店家快打烊才去買降價出清的食物，和朋友聚餐也都挑在便宜的速食店，衣服也都只穿平價賣場買的，這輩子買過最奢侈的東西就是在2013年購入Scion FR-S平價跑車，這款車目前定價大約2.6萬美元（約台幣80萬元）。

奈曼沒有結婚或生孩子，過去20年都在州政府社福機構工作，年薪6.7萬美元（約台幣205萬元），加上下班後他又兼職了2份打工，其實供自己生活已經相當夠用，而且他爸媽當年過世時，還留下數百萬美元遺產，因此身邊朋友都納悶他幹嘛這麼節儉。

原來，奈曼有個發展遲緩的哥哥，但5年前去世了，許多人猜測，哥哥的狀況影響他很深，這也是為什麼會決定死後要捐出所有遺產幫助弱勢族群。

▼「樹屋」機構會接受捐贈的衣物，轉送給需要的人。（圖／達志影像／美聯社）



奈曼捐出的遺產中，有250萬美元（約台幣7665萬元）是要給「小兒照顧中心」，該組織表示，這250萬是他們收過最大筆的捐款，打算要用來還房貸，還有買接送孩子看醫生專用的車。另外，他還捐了90萬美元（約台幣2760萬元）給「樹屋」寄養照顧機構，機構負責人說，會把這些錢用在助學輔導，不辜負這「單純的善意與愛心。」

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