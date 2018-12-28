生命潛能帶你體驗生命的豐盛　免課程與占卜限量抽！

App小組／活動報導

生命潛能將於108年1月3日(四)至1月6日(日)舉辦『樂見豐盛－新人類嘉年華』，整場嘉年華包含有課程、公益演講、市集以及一對一的個案諮商服務！現在只要下載《ETtoday星光雲App》，就有機會獲得「免費課程體驗」及「占卜名師艾咪—牌卡個案諮商」，名額有限快把握機會喔！



▲生命潛能將於年初舉辦為期4天「樂見豐盛－新人類嘉年華」的盛會。（圖／生命潛能提供）

【體驗課程及個案諮商資訊】(體驗課程為隨機抽出)

1.占卜名師艾咪—牌卡個案諮商

2.1/4 上午9:00~12:00「開始欣賞自己」

3.1/6 晚上6:30~9:30「隨性自在」

4.1/6 上午9:00~12:00「天地真有情」

【活動辦法】

◎步驟1：下載《ETtoday星光雲》App （點我下載）。

◎步驟2：

開啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬點選「樂見豐盛-新人類嘉年華 課程體驗限量抽」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【活動資訊】

◎活動時間：2018年12月28日至2019年1月2日1800止

◎得獎獎項：《免費課程體驗》 及占卜名師艾咪—牌卡個案諮商》，共計8組

一人限抽一組〈以手機號碼為準〉。

◎活動方式：活動小組隨機抽出中獎者8名。

◎兌領方式：於活動結束後將由專人聯繫後續課程體驗事宜；如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔。

【關於樂見豐盛－新人類嘉年華】

2019年，樂見豐盛－新人類嘉年華將以各種方式讓大家來認識「頻率」以及提昇頻率的方法，也希望藉由這次的嘉年華會，讓民眾體驗生命的豐盛與美麗。樂見豐盛此次活動分為四大區塊，身心靈課程、公益演講區有13場免費公益演講與1/5下午的大型水晶缽表演、身心靈市集眾多免費體驗的高能量商品攤位，有吃、用、穿戴等皆是幫助我們的生活品質提升，還有身心靈一對一的專業諮商／療癒的老師進行個案服務，等著民眾來體驗。

樂見豐盛分為四大區塊：

1. 身心靈 課程（1/3~1/6 上午9:00~12:00、晚上18:30~21:00 共七堂課程，皆為1800元）。

2. 身心靈 公益演講區（1/3~1/6 上午10:15~12:30、下午14:00~17:30 不間斷的13場免費公益演講與1/5下午的大型水晶缽表演，以及我們有設計集點活動（請參閱下方演講DM））。

3. 身心靈 市集（1/3~1/6 10:00~17:30 眾多免費體驗的高能量商品攤位，有吃（精品咖啡、可可、酵素...）、用（植物手工藝品、手做耳機、捕夢網...）、穿戴（植物手工藝品、水晶...），皆是幫助我們的生活品質提升）。

4. 身心靈 一對一個案（1/3~1/6 10:00~17:30 身心靈領域中專業諮商／療癒的老師，進行一對一的個案服務，費用依各個酌收費用）。

課程地址：生命潛能出版社 台北市士林區承德路四段234號8樓

體驗區(演講、市集)地址：士林－義信區民活動中心（台北市士林區基河路132號B1）

除了七堂精彩的課程外，更規劃了認知體驗區（公益演講、能量產品介紹、一對一個案服務），

活動詳情請見活動專頁：https://www.tgblife.com.tw/pages/music-festival-of-abundance