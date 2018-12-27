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嘉明湖「靜山」未取得共識　台東林管處：2019年暫緩實施

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▲台東林管處邀請學者專家、山岳界、政府機關、NGO團體及在地協作團體等18個領域代表參加嘉明湖步道檢討會議。（圖／台東林管處提供，下同）

台東林管處邀請學者專家、山岳界、政府機關、NGO團體及在地協作團體等18個領域代表參加嘉明湖步道檢討會議。（圖／台東林管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東林管處27日上午邀請學者專家、山岳界、政府機關、NGO團體及在地協作團體等18個領域代表參加嘉明湖步道檢討會議，其中海端鄉胡金至鄉長親自出席參加。其中針對最受各界關注的靜山議題，會中台東林管處聽取各單位建言，以尚未取得共識，明年暫緩實施。

與會者針對嘉明湖國家步道的管理措施及如何永續發展的議題上給予意見，在充分溝通及討論後，最後會議結果將持續導入公眾參與機制、落實野生動物及步道環境的各項科學調查及監測，在此之前，明年將暫緩實施靜山。

▲台東林管處邀請學者專家、山岳界、政府機關、NGO團體及在地協作團體等18個領域代表參加嘉明湖步道檢討會議。（圖／台東林管處提供，下同）

會議中多數與會者談及：1、登山教育的重要性。2、應該有更多的公眾參與機制。3、提供步道沖蝕的改善建議等等。另王穎教授建議應加強遊客的宣導教育，尤其在野生動物的認知及關懷上；林務局森林育樂組遊樂科鄭伊娟科長建議林管處應即刻啟動野生動物、步道監測等長期性的科學性監測工作，可落實回饋在經營管理作為的調整。

海端鄉胡金至鄉長表示，為落實保障在地原住民部落生態產業發展，請林管處再度啟動與海端鄉原住民族部落自然保育與生態旅遊諮詢委員會，確保在地海端鄉民工作權益。

▲台東林管處邀請學者專家、山岳界、政府機關、NGO團體及在地協作團體等18個領域代表參加嘉明湖步道檢討會議。（圖／台東林管處提供，下同）

會議最後達成結果：1、持續導入公眾參與機制，創造更多開放對話與促進多元討論，取得最大的共識；2、逐步落實野生動物及步道環境的各項科學監測；3、建立與海端鄉溝通對話平台，落實在地生態產業發展；4、有關步道常態維護、登山教育、承載量管制及在地協作合作等議題亦參佐各界意見進行調適性修正。

最後針對各界關心的靜山議題，本日與會者並未完全反對管理單位實施靜山措施，但應在設施、步道沖蝕、動物行為改變等的監測數據資料佐證下，在兼顧法規、實際管理面向，納入未來靜山實施的參考，採取滾動式調整。台東林管處也決定將在尚未取得靜山共識前，明年將暫緩實施靜山。

嘉明湖國家步道為國內熱門登山步道，2015年起台東林管處以人潮造成周邊環境及步道的生態衝擊為由，每年初實施為期3個月的靜山期，2018年縮短為2個月，林管處針對此議題，在嘉明湖管理的年度檢討會議中討論，聽取山友建言。

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