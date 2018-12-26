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終於能贏蘋果！　華為靠這顆鏡頭可望奪全球手機銷售第二名

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▲華為P20系列新色與義大利手工皮革版搶先玩！台灣未有引進計劃。（圖／記者洪聖壹攝）

▲華為P20的徠卡鏡頭吸引許多消費者掏錢。（圖／記者洪聖壹攝）

科技中心／綜合報導

根據《日經中文網》報導，大陸最大的通信設備廠商華為在2018年的智慧型手機年供貨量，有望首次躍居全球第二位。據悉，2018年供貨量預計將於近期突破2億部大關，較2017年的1.53億部增長了30%，將超過一直穩居第二位的美國蘋果

華為目前正處於中美貿易戰的風口，包含美國、澳洲、日本、捷克等國都出現了將華為設備排除使用的行動，加拿大也傳出將禁用華為設備。但華為的手機不僅在大陸市場，在歐洲和非洲等市場也實現了銷量大幅增長。

這次華為能實現亮眼銷售成績，報導指出，特別的即是與德國知名相機品牌「徠卡」的合作，讓華為新産品「P20」拍照性能更高。不過排除華為的動向正在全球擴散，也許明年華為手機銷量增長將會受阻。

根據美國調查公司IDC的數據顯示，2017年智慧型手機的全球銷售成績中，華為占比10.4％，僅次於韓國三星電子（21.6％）和蘋果（14.7％），排名在第三位。不過，從今年的季度數據來看，華為在2018年4～6月（第二季度）超過了蘋果，首次躍居全球第二位、7～9月也繼續保持第二位，由此可預計2018年全年銷售總量也會超過蘋果，成為今年全球銷售最好的手機第二位

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關鍵字：華為,蘋果,大陸,手機銷售,徠卡鏡頭

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