紫南宮「豬年錢母」還沒發　網路假貨已賣32組

▲警破獲男子販售仿冒竹山紫南宮豬年錢母，並提供真偽辨識。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

有「神明銀行」美名的南投竹山紫南宮，日前才宣布2019年豬年正牌「招財錢母」發放活動，網拍竟就出現假貨，並已銷售數十組，獲利上萬元。警方北上逮人也查扣83組假錢母，警詢後依違反商標法將黃姓男子送辦，並公布真假錢母，以利民眾辨識。

南投縣警局竹山分局日前執行網路巡邏時，發現網路拍賣店家「紀念幣小鋪」竟已經公開拍賣紫南宮錢母，經仔細比對發現圖案與正品有異，經報請南投地檢署檢察官指揮，經半個月監控，日前前往台北市黃姓男子住家搜索，果然搜出83組仿冒紫南宮「金、銀錢母套幣」已銷售32組，以每組350元計，已獲利1萬1千多元。

▲警方查扣83組竹山紫南宮豬年仿冒錢母。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼竹山警方提供真品及偽品讓民眾分辨。（圖／記者李忠憲翻攝）

竹山分局長鄭有益表示，黃嫌販售仿冒的錢母，與紫南宮發行的錢母相似度高，若未仔細比對恐難分辨真偽。過去也曾有不肖人士藉機牟利，幸好專案人員及時查獲，避免爭搶錢母熱潮讓不知情民眾誤認是廟方發行進而訂購衍生爭議。

他也呼籲民眾，前來紫南宮參拜或領錢母時，務必注意隨身物品，免因人多成為竊嫌覬覦對象，如發現可疑人或不法情事，可立即向警方反映或撥打110報案，共同維護社會治安。

南投竹山紫南宮每年都有數萬人前往求錢母，排隊人潮驚人。廟方12月21日公布2019年「豬來福錢母」萌樣，宣布將於2019年1月1日上午7時開放提早排隊，7時30分發排隊券，9時起則是以排隊券兌換豬來福銀色錢母一枚，只要當天9時前排進隊伍內，再取得排隊券，一定可以拿到銀色錢母一枚。

農曆春節期間也會發放錢母和限量金雞蛋（限量2000個），排隊時間是2月5日上午9時前排入隊伍，就能獲得銀色錢母一枚。另外，民眾也可以捐發票、捐血，就能獲得銀色錢母一枚。詳細排隊規定和活動內容詳見紫南宮FB粉絲專頁。