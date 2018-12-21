比特幣挖礦場機房偷電1458萬元　求償金額嫌犯嘆：「賠死了」

▲▼橋頭地檢署檢察官查扣的比特幣挖礦機組 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

橋頭地檢署破獲4個竊電比特幣挖礦機房，同時抓到2名嫌犯，他們兩個人在9個月之內，偷電1458萬元，檢方訊問以後將兩個人以涉詐欺得利及竊盜罪來偵辦，同時諭知5萬元交保候傳，兩名嫌犯被捕一聽到未來可能要面臨的求償金額恐怕破千萬直呼：「這下了死哇」。

橋檢接獲檢舉情資指出，懷疑有民眾非法大量竊電，於是指派主任檢察官謝肇晶，指揮檢警在12月20日拿著法院核發搜索票前往高雄市橋頭區民主街、新竹縣竹北市三民路、高雄市大樹區瓦厝街及高雄市大社區中山路之廠房等4處機房來搜索，總計查扣246台挖礦機組。

專案小組調查後，發現2名犯嫌從今年3月開始，就在被搜索的四個地點當中，架設比特幣挖礦機房，由於挖礦機組設備需要大量電力，疑似由具有水電專長的蘇姓犯嫌，先破壞台電公司所設置之電表封印鎖，再以回撥電表之方式非法竊取電力使用，所詐得電費依台電公司人員初估約有1458萬元。

▲▼橋頭地檢署檢察官查扣的比特幣挖礦機組 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

檢察官訊問以後，認為王姓跟蘇姓2名嫌犯，涉犯詐欺得利及竊盜罪嫌重大，也坦承犯行，確認無逃亡、串證之虞，各諭知5萬元交保候傳，後續全案由檢察官深入偵辦，並持續追查有無其他共犯涉案。