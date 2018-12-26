寶寶要生了！刺青凶猛哥陪產表情超母湯　下秒轉頭「崩潰乾嘔」

▲光頭刺青男看了老婆生產後不小心崩塌凶猛形象。（圖／翻攝自LiveLeak）

國際中心／綜合外電報導

國外有一名光頭刺青男長得超凶狠，他陪懷孕老婆去進入產房準備分娩，過程中，他滿臉好奇、往老婆的下體一看，沒想到眼前的衝擊影像顛覆了他的想像，讓他立刻轉頭乾嘔，原本凶猛樣貌秒崩塌，就連生產的老婆都分神看了一下他的狀況。

這段7秒的影片在網路上曝光，被網友分享至「LiveLeak」平台上。透過畫面可以看到，原先這名穿著白色衣服的光頭刺青男看起來相當凶猛，等待老婆生產過程中，醫護人員突然說：「寶寶準備要生出來了！」他好奇往老婆下體一看，看見了相當衝擊的畫面。

刺青男先是看了一下老婆的下體，瞄了一眼，眼前的景象完全顛覆想像，接著表情漸漸母湯，立刻轉頭乾嘔，原本凶猛的樣貌也都崩塌，無法估算內心陰影面積，老婆也分心轉頭看傻眼。

網友們紛紛留言表示：「我不想成為酸民但也許老婆不小心大出來了吧」、「男人有這麼敏感？我不相信」、「這又沒什麼」、「措手不及」、「好好笑」、「真的有那麼可怕嗎」、「刺青男也可以有玻璃心吧」、「滿慶幸自己是個男人」、「反正痛都老婆在痛」、「畫面不舒服就乖乖戴套啊」等。

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