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2萬婚攝「80％成品過曝+手抖」！　新人狂譙：說沒問題拒退費

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▲▼請到雷婚攝。（圖／翻攝自爆料公社官網）

▲網友抱怨花2萬請到不專業的婚攝。（圖／翻攝自爆料公社官網）

生活中心／綜合報導

一名網友在《爆料公社app》表示，在婚紗店以2萬價格請婚攝，看到成品後超傻眼，因為有80％以上的照片不是拍照者手抖狂晃、沒對到焦，就是過曝、色彩暗淡有問題，不過業者卻回應沒有問題，還搬出「泡麵論」拒退費，讓新人氣到向消保官申訴。

原PO透露，收到成品後就向婚紗店反應「婚禮攝影成品有瑕疵」，對方表示沒問題，他們只好明確指出商品瑕疵，包含照片晃動模糊、過曝等，角度也不是專業者的拍攝技巧，新人該有的互動照、迎娶過程等都沒有專業視角，幾乎是背影照還很有雜亂感。

▲▼請到雷婚攝。（圖／翻攝自爆料公社官網）

▲成品超晃。（圖／翻攝自爆料公社官網）

業者則說，800張照片在他們來看都是精彩無問題，「攝影都是專業資深者」，原PO只好再說，照片都是無關緊要的陌生人和背影照，成品也模糊，難道不是嚴重瑕疵？並向業者提出開檔案討論問題，但業者先是說檔案開不了，又請員工協助找圖，最後他們拿出光碟檔要業者開啟，對方則沒有意願。

原PO還補充，「業者在此對話中說：我們沒有在退費的，就好比一位老闆煮完一碗泡麵呈上顧客面前，顧客突然說不要就會退費給他嗎？」但原PO認為問題不在他們，希望退費，但對方卻說「800張照片，一定會有一張精彩照吧」被嗆沒有後再回，「依照你們這麼批評，當初我就將比較差的檔案刪掉一半，給你們一半檔案就好了，你們也不會在這嫌」。

▲▼請到雷婚攝。（圖／翻攝自爆料公社官網）

▲無關緊要的背影和多人照，讓原PO很火。（圖／翻攝自爆料公社官網）

原PO指出，合約就是2萬元檔案全贈，「現在你在說只要給一半檔案是什麼意思？」業者則沒回話，但堅持不退費，最後只能直接去和消保機構申訴。

網友看完貼文表示，「能都挑這樣的情境下按快門，也不簡單了」、「我用手機拍應該也不會輸給這家業者了，手機還防手震以及自動補足光線臉部定焦」、「這個攝影師應該是不知道有安全快門這個東西...」，另有人指出，2萬的婚攝已算中高價，不過透過婚紗店找，通常會被抽到5成以上，「所以實際請到的是萬元以下攝影師」。

不過也有網友緩頰，「不應該這樣看，發文者依定會挑爛的貼，不是說一定誰對錯，而是這種沒看全部，只拿爛的出來給評邀批，實在有失公平」、「我覺得要求全額退不太可能，畢竟婚攝也跟了一天，只是店家處理態度也不夠好，所以才令人無法接受」。

▲▼請到雷婚攝。（圖／翻攝自爆料公社官網）

▲原PO沒透露店家，只說可以私訊詢問。（圖／翻攝自爆料公社官網）

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關鍵字：爆料公社,婚攝,婚禮,結婚

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