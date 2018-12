一夜秒殺1746人！世上最致命湖泊「無聲滅村」　倖存者：像被狠掐喉嚨

▲尼奧斯湖(Lake Nyos)被封為世上最致命湖泊。(圖/翻攝自維基百科)

實習記者陳妙津/綜合報導

非洲喀麥隆的尼奧斯湖(Lake Nyos)有個小村莊,在1986年時竟一夜之間慘遭「無聲滅村」,共奪走1746人命、3500多頭牲畜死亡,僅6人生還。詭異的是,這些人死前全無掙扎,身上沒有任何致命傷,也沒有任何他殺痕跡。

綜合外媒報導,尼奧斯湖位在西非第一高峰喀麥隆火山的範圍內,原本是一個火山口,在火山休眠時期因下雨積水,經數百年累積而形成湖泊。不過在1986年8月21日晚間9點左右,本應該是與平常一樣的靜謐夜晚,多數村民已經進入夢鄉酣睡,沒有人注意到附近的尼奧斯湖海嘯般噴出詭異氣體,在空中集結成雲氣,並沿著山勢逐漸往下沉降,逐漸侵蝕方圓26公里內所有區域,雲氣所到之處,宛如死神大揮鐮刀收割生命。

在此範圍內的人畜都聞到一股詭異氣體,有人試圖起身卻摔倒在地,還無法說話、無法呼吸,隨後只能慢慢地死去,彷彿是當地流傳的「惡靈殺人傳說」一樣,只要惹神不高興,就會無聲無息地被殺死。

忽然全體失聯的村莊引起政府關心,立即派員查看,不料竟發現村莊內一片死寂。據查看人員表示,「森林中連鳥叫也沒有,彷彿進了一座綠色地獄,只有植物還活著」。再仔細查看發現,村內村民與家畜幾乎全部死亡,但卻沒有掙扎,也無他殺跡象,追究事發原由,原來是因為湖泊下方仍然活躍的火山肇禍。

尼奧斯湖是火山噴發後,積水而成的火口湖,位在西非第一高峰喀麥隆火山範圍內,與一般火口湖一樣,瀰漫著高濃度二氧化碳及甲烷,通常而言會隨著湖水波濤消散於空氣中,不過尼奧斯湖格外不同,氣體從火山內部洩漏至湖中,被深水如杯蓋般緊緊包裹,在湖底產生了1.94倍的二氧化碳雲,並隨著時間逐漸趨於飽和。

Thinkin bout nasty lakes so there's also the tragic story of Lake Nyos in Cameroon. In 1986 a landslide caused the volcanic lake to "turn over," releasing all the CO2 held in its depths. The resulting outgas killed nearly 2k people in nearby villages overnight :c pic.twitter.com/bLuVMDm9id