一夜秒殺1746人！世上最致命湖泊「無聲滅村」　倖存者：像被狠掐喉嚨

▲尼奧斯湖（Lake Nyos）被封為世上最致命湖泊。（圖／翻攝自維基百科）

實習記者陳妙津／綜合報導

非洲喀麥隆的尼奧斯湖（Lake Nyos）有個小村莊，在1986年時竟一夜之間慘遭「無聲滅村」，共奪走1746人命、3500多頭牲畜死亡，僅6人生還。詭異的是，這些人死前全無掙扎，身上沒有任何致命傷，也沒有任何他殺痕跡。

綜合外媒報導，尼奧斯湖位在西非第一高峰喀麥隆火山的範圍內，原本是一個火山口，在火山休眠時期因下雨積水，經數百年累積而形成湖泊。不過在1986年8月21日晚間9點左右，本應該是與平常一樣的靜謐夜晚，多數村民已經進入夢鄉酣睡，沒有人注意到附近的尼奧斯湖海嘯般噴出詭異氣體，在空中集結成雲氣，並沿著山勢逐漸往下沉降，逐漸侵蝕方圓26公里內所有區域，雲氣所到之處，宛如死神大揮鐮刀收割生命。

This day in 1986 a sudden release of CO2 from beneath #LakeNyos asphyxiated 1700 people & 3500 livestock pic.twitter.com/MYwhx6as0q — Bill Peeples (@BPeeples17) 2014年8月21日

▲1986年一場來自湖底的大災難造成當地屍橫遍野。

在此範圍內的人畜都聞到一股詭異氣體，有人試圖起身卻摔倒在地，還無法說話、無法呼吸，隨後只能慢慢地死去，彷彿是當地流傳的「惡靈殺人傳說」一樣，只要惹神不高興，就會無聲無息地被殺死。

忽然全體失聯的村莊引起政府關心，立即派員查看，不料竟發現村莊內一片死寂。據查看人員表示，「森林中連鳥叫也沒有，彷彿進了一座綠色地獄，只有植物還活著」。再仔細查看發現，村內村民與家畜幾乎全部死亡，但卻沒有掙扎，也無他殺跡象，追究事發原由，原來是因為湖泊下方仍然活躍的火山肇禍。

尼奧斯湖是火山噴發後，積水而成的火口湖，位在西非第一高峰喀麥隆火山範圍內，與一般火口湖一樣，瀰漫著高濃度二氧化碳及甲烷，通常而言會隨著湖水波濤消散於空氣中，不過尼奧斯湖格外不同，氣體從火山內部洩漏至湖中，被深水如杯蓋般緊緊包裹，在湖底產生了1.94倍的二氧化碳雲，並隨著時間逐漸趨於飽和。

Thinkin bout nasty lakes so there's also the tragic story of Lake Nyos in Cameroon. In 1986 a landslide caused the volcanic lake to "turn over," releasing all the CO2 held in its depths. The resulting outgas killed nearly 2k people in nearby villages overnight :c pic.twitter.com/bLuVMDm9id — It's Tiffmas Time (@TiffanyTurrill) 2018年5月20日

▲一夜千人斬無聲滅村，兇手身份超驚人。

直到1986年那天，或許是因為山體崩落、地震或火山爆發等無法考知的因素，「恐怖封印」被打破，至少1.2立方公里、厚達50公尺的雲氣瞬間釋放，以每小時60英里的速度爆發。由於二氧化碳比空氣重，持續往下前方推動，同時將新鮮空氣推到上方，周遭環境迅速變成「二氧化碳超過15%」的致命環境。

據倖存者約瑟夫（Joseph Nkwain）表示，「彷彿有人緊扼我的喉嚨，讓我不能開口求救，口鼻還滿是灼熱感，當我起身時就摔倒在地上，只能看到其他朋友和村民們都死了」。這起悲劇最終只有6人倖存下來，由於罹難人數眾多，尼奧斯湖也被金氏世界紀錄封為「最致命湖泊」。

雖然遭遇橫禍，但倖存居民們仍不願離開世居之地，為了防止再有這樣的事發生，法國團隊在2001年及2011年時，於湖中安設了三根導管，以排出湖內二氧化碳，並建立數個監測站示警，這種裝置也被應用於有相同狀況的莫瑙恩湖（Lake Monoun），希望能減低未來災害時發生的傷亡。但根據密西根大學（University of Michigan）的克林博士（George Kling）研究表示，雖然兩湖中二氧化碳濃度減低了12%至14%，不過仍遠遠不及增加的速度，氣體含量仍比20世紀80年代高，建議要以每年一次的間隔安裝另外2根導管，才能讓氣體降到安全標準內。