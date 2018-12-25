寧夏複製新疆？　環時：少數採訪當表演的西方記者請自重

▲寧夏銀川。（圖／CFP，下同）

大陸中心／綜合報導

西方媒體近年來一直在報導關於新疆穆斯林人權的問題，更傳出寧夏等西部穆斯林人口較多的省區在「複製」新疆的作法，實施大規模的監視。《環球時報》24日發社論反駁，「長期對槍擊殺戮束手無策的美國，更應該在中國的治理決心面前保持謙遜」，「少數把在中國西部民族地區採訪當表演的西方記者，尤其應當自重」。

社論指出，新疆這兩年的治理被實踐證明是成功的，新疆去極端化的一些經驗不僅值得中國其他地方借鑒，也值得世界謙虛對待之；而新疆這兩年通過最小的社會代價實現了和平與安寧的重建，很多國家付出了巨大的代價，包括難以計數的老百姓的寶貴生命，卻離那樣的目標越來越遠。

「美國和西方輿論出於偏見對新疆治理進行惡毒攻擊，歷史將證明他們這樣做是可恥的」。社論提到，「他們不用對新疆民眾的福祉負責，任意放縱自己對新疆已經產生效果的治理進行抹黑、打擊，明顯有意將他們與中國的價值分歧變成針對中國社會的一種破壞力」。

▲沙湖地處寧夏石嘴山市平羅縣境內。（圖／記者陳政錄攝）

目前，寧夏的治理正在「新疆化」，這是美國媒體搞出的最新捏造。社論表示，兩者存在很大不同，「前者沒有發生過密集的暴恐襲擊，也沒有出現嚴重的分離主義思想傳播，試圖引導寧夏與新疆的類比，這本身就是境外勢力試圖圍繞中國內部事務『帶節奏』的新嘗試」。

寧夏擴大安裝攝影機、設立便民警務站，美媒竟牽強地解讀成「控制穆斯林」，不知道他們會怎麼解釋中國沿海地區大量的攝影機，也不知道他們對朝陽大媽現象怎麼看。

在新疆的便民警務站之所以建得比較密，是因前幾年嚴峻反恐形勢逼出來的。社論提到，「我們絕不相信寧夏或其他西部省區會建成同樣密集的警務站網絡，因為沒有那樣的需要」，「加強安保級別是很昂貴的一件事，中國有限的財政收入不可能不計成本地支持超出實際需求的安保消費」。

一些美國和西方精英「相信中國正在建立一個不斷將控制力極端化的『警察國家』，認為這是中國政治安全感的主要來源，但實際上，中國是這些年對經濟社會發展、尤其是改善民生強調最多的國家之一」。社論強調，「在中國，政治穩定也不僅僅被看成是政治，它同時被廣泛看成是民生的基礎」，「不斷滿足人民日益增長的美好生活需要，這不僅是執政黨的口號，而且也是國家的真實努力」。

社論主張，新疆去極端化一直不是孤立行動，「加強民族團結被看成是新疆長治久安不可或缺的基礎建設，雖然民族隔閡在很多國家已被默認和接受，因而不同程度地存在一些實際上的種族隔離」；不過新疆卻不是這樣，「增進民族團結是自治區和國家堅定不移的政策，民族平等也是中國一以貫之的追求與實踐」。

▲新疆烏魯木齊。

「中國不是一些西方人眼裡的『奇怪國家』，經濟社會發展在這個國家高速進行，嚴重的問題得到認真對待和解決」。社論指出，新疆這些年來不斷出現極端化思想氾濫，並有暴力恐怖主義襲擊事件，這種局面該被阻止，「我們認為這比美國年年因槍擊案死幾萬人，槍械管理卻毫無進展，更是一個負責任國家的應有表現」。

最後，社論提到，中華文明延續了數千年，「我們今天是一個超大規模的國家，說真的，這個唯一沒有間斷過的文明該如何復興、發展，別的國家可以建議，但他們沒有資格手把手地教我們怎樣做」。

▲寧夏中華黃河樓 。（圖／記者陳政錄攝）