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觀光客快筆記！故宮「肉形石」明年2月出走　澳洲展出3個月

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▲「天地人：臺北國立故宮博物院珍寶展」明年二月首度前進南半球。（圖／國立故宮博物院提供）

▲故宮之寶「肉形石」吸引許多遊客慕名前來。（圖／國立故宮博物院提供）

生活中心／綜合報導

故宮明星展品肉形石」、「清明上河圖要出國了！國立故宮博物院宣布，明年（108年）2月將移至澳大利亞雪梨新南威爾斯藝術博物館展出，這次包含精選書畫、器物及圖書文獻等館藏文物，一共計87組153件，展期從108年2月2日至5月5日止。

▲「天地人：臺北國立故宮博物院珍寶展」明年二月首度前進南半球。（圖／國立故宮博物院提供）

▲「清明上河圖」。（圖／國立故宮博物院提供）

故宮表示，這次在澳洲雪梨新南威爾斯藝術博物館的「天地人：臺北國立故宮博物院珍寶展」，是以「天地人」三才的觀念為主軸，呈現出華夏文明中人與自然的互動關係，故宮明星展品「肉形石」是這次展覽的熱門焦點，前兩次在日本九州和美國舊金山展出時，引起當地觀眾的熱烈迴響，預計明年在澳洲也能掀起一波新的「肉形石」風潮。

除「肉形石」之外，其他像是「清明上河圖」、「明孝宗坐像」、「宋徽宗書牡丹詩」、「汝窯青瓷蓮花式碗」、「雕橄欖核小舟」等精選書畫、器物及圖書文獻等館藏文物。故宮過去雖然已有多次文物赴國外展出的紀錄，卻從未在南半球地區展覽過，希望這次與新南威爾斯藝術博物館的展覽交流，能成為2019年全球藝術博物館界的年度盛事之一。

▼首度出國展出的「雕橄欖核小舟」。（圖／國立故宮博物院提供）

▲「天地人：臺北國立故宮博物院珍寶展」明年二月首度前進南半球。（圖／國立故宮博物院提供）

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