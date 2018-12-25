商朝青銅名器「大黿」身中4箭　網友神回覆：歸心似箭

▲收藏在中國國家博物館的青铜鼋 。（圖／翻攝自中國國家博物館）

記者張靖榕／綜合報導

青銅器常出現在商朝人民的生活中，在上頭刻的字稱為金文或銘文，其中有一個特別的青銅器叫做「大黿（發音同元）」，背上插著4支箭，人們對於這隻大型鱉科動物成為標靶的原因眾說紛紜，甚至還有網友看到直接神回覆，「這是歸心似箭嘛。」

▲大鼋的體重可達100公斤，壽命可到百歲以上。（圖／翻攝自百度百科）

大黿俗稱為沙鱉或藍團魚，是鱉科動物中體型最大的一類，目前屬於中國國家一級重點保護動物。這隻收藏在中國國家博物館的青銅黿，長21.4公分、高10公分、寬約16公分，相傳是商王賞賜給一位名叫「般」的史官作傳家之寶，但般收到的究竟是賜物的屍身還是青銅器成品，目前仍然沒有定論。

一派認為商王賞賜的是大黿屍身，再由般負責鑄造成青銅器，並將此事譜入樂曲，以供未來演奏紀念；另一派卻認為般根本沒有獲得賞賜，只是奉商王命令製作成青銅黿，為的就是宣揚商王獵獲神黿的孔武有力；更有人認為這隻大黿其實原本就只是商王舉行射禮的工具，同樣由般將它製作成青銅器。

根據背後的銘文記載，這隻青銅大黿總共中了4箭，第1箭可以確定是由商王射中的，但是學者對於另外射出3箭的人是誰，說法同樣眾說紛紜。就有大陸網友就用神回覆排開眾議，「這隻龜心中了4箭，明明就是歸心似箭的意思嘛。」