北山會成員被砍誣指嗆警無作為　北市局長頒慰問金力挺勇警

▲台北市警局長陳嘉昌24日上午到士林分局慰問因公查案受傷的偵查隊小隊長洪明章。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

日前警方處理士林夜市鬥毆砍人案，偵查隊小隊長洪明章事後遭被砍殺的北山會宋姓男子誣指包庇行兇一方毫無作為，警方除依法提告外，24日上午台北市警局長陳嘉昌也親赴士林分局頒發慰問獎金，給處理本案英勇制止糾紛還遭砍傷洪明章。

士林警方表示：12月10日16時許，天道盟北山會宋姓男子，因懷疑12月9日士林夜市連姓攤商遭毆打傷害案件，是當地林姓民眾所策劃，他當天至林男住處理論，適逢士林警分局偵查隊小隊長洪明章到住處針對該傷害案件進行查訪。

當時林姓友人剛好接送林男妻、子返家，宋男與林男友人隨即於門口發生衝突進而互毆，洪姓小隊長聽聞後，立即走出門口將雙方架開，洪小隊長並喝令宋男離開，並將林男及其友人等2人推入房內。

不料宋男竟與林男太太發生拉扯，此時林男見妻子遭受宋毆打，與其友人輪番持開山刀追砍宋男，洪小隊長見狀立即將兩人隔開並壓制林男，勇敢擋在雙方中間將持刀之人架開，洪小隊長遭砍傷，還奮勇通報線上警網到場處置，並將林男及其友人帶返所偵辦，全案依殺人未遂、傷害罪移送士林地檢署偵辦。

未料宋男不滿登門挑釁遭砍殺，居然找媒體報料控訴警方毫無作為，所幸士林警分局調查後還洪小隊長一個清白，北市警方為維護偵查隊洪小隊長名譽，也決定對北山會宋姓男子提告究責。