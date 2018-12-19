穿越時空到17世紀　荷、日上百件作品20日起在故宮北院亮相

▲故宮年度大展「亞洲探險記－十七世紀東西交流傳奇」。（圖／國立故宮博物院提供）

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「亞洲探險記—十七世紀東西交流傳奇」20日起在故宮台北分院開展。展覽內容主要以荷使出行成功覲見大清皇帝的旅程，作為敘事切入的視角，除了精選館藏展品及國內各機構收藏外，也與荷蘭博物館及日本的美術館合作，讓上百件400年前的藝術品、書畫、器物等，在台灣亮相。

▲明人畫出警圖。（圖／國立故宮博物院提供）

展覽共分為「行旅足跡」、「異國奇珍」、「東方風情」與「寰宇交會」四大單元。不但展示出許多當時荷蘭東印度公司使節團在往東行的長途跋涉旅程中，所留下珍貴的珍本藏書與多幅描繪沿路地景、物貌的圖畫，更有因以瓷器裝飾紋樣、蘇州版畫與世界地圖中的轉譯手法，所展現東西交融風格的裝飾。

其中，〈荷蘭-十七世紀中葉 巴達維亞的市集〉更是首次來台展出的作品，畫面描繪印尼巴達維亞市集中的熱鬧場景，水果攤一旁掛著檳榔，桌面擺放著芭蕉、椰子、紅毛丹、鳳梨等各式各樣的熱帶水果，呈現荷蘭畫家對東印度公司亞洲貿易據點的奇幻想像。

▲「巴達維亞的市集」首度來台展出。（圖／國立故宮博物院提供）

故宮表示，「亞洲探險記－十七世紀東西交流傳奇」特展展出約180組件文物，重建十七世紀世界觀，以及東西交匯影響下的藝術與文化！

▲青花釉上彩中國風與黑人紋飾壁磚。（圖／國立故宮博物院提供）